Pahor: Na Faka ne gledam kot na Hrvata, ampak člana slovenske reprezentance

Prvi obisk slovenskega predsednika v Južni Koreji

17. februar 2018 ob 10:47,

zadnji poseg: 17. februar 2018 ob 10:48

Pjongčang - MMC RTV SLO, STA

Predsednik Borut Pahor z obiskom olimpijskih iger začenja štiridnevni obisk v Južni Koreji, kjer ga bo gostil južnokorejski predsednik Moon Jae-in.

Predsednik republike Borut Pahor se je v Slovenski hiši srečal s slovenskimi športniki in gospodarstveniki in si bo ogledal finalno serijo smučarskih skokov.

Pahor je dejal, da bi v Južni Koreji rad preživel še več časa, toda ne želi, da bi mu kdo to očital. "Če bi bil tu zasebno, bi bil zagotovo dalj časa. Mislim, da je prav, da predsedniki držav, ki so pomembnejše sile v zimskih športih, obiščejo igre, ampak ne bi hotel doma dajati vtisa, da smo prišli na kakšen izlet. To je hkrati dolžnost in tudi osebno lepa priložnost, sijajna, imenitna, neponovljiva. Kdor koli pride na olimpijske igre, odnese neki vtis, ki ga najbrž nikoli ne pozabil," je dejal Pahor.

Pahor za afero v povezavi z nošenjem slovenske zastave na otvoritveni slovesnosti delno krivi OKS in meni, da bi moral OKS biatlonca Jakova Faka preprosto določiti za nosilca.

"Na Faka ne gledam kot na Hrvata, ampak člana slovenske reprezentance, ki nam je zagotovil kolajno. Seveda je Hrvat, ampak kdor koli bi bil v slovenski reprezentanci, katerega koli porekla ali vere, je naš in zanj vsi navijamo. Bodimo odkriti, če je OKS menil, da bi moral biti nosilec zastave Fak, bi ga moral določiti sam. Ko se je odločil, da bo nosilca iskal z glasovanjem prek družbenih omrežij, bi moral vedeti, da bo tudi nekaj drugačnih mnenj. Pojavilo se je nekaj komentarjev, ki si jih sam ne bi želel. Ampak mislim, da se je Jakov dobro odločil, osvojil medaljo, mislim, da ga zaradi tega, in ne samo zaradi tega, vsi spoštujemo. Mislim, da moramo vedno obžalovati izjavo, ki jo lahko kdo razume kot nespoštljivo, Jakov jo je na žalost razumel tako in se odrekel možnosti, da nosi zastavo," je dejal predsednik republike.

V okviru uradnega obiska, ki ga bo začel v ponedeljek, pa se bo Pahor med drugim sešel s predsednikom parlamenta Chung Sye-kyunom, v torek pa ga bo v predsedniški palači gostil Moon.

Uradni del obiska bo Pahor sklenil v torek z obiskom demilitarizirane cone na meji med Južno in Severno Korejo.

