Borut Pahor namerava v državni zbor v imenovanje za ustavne sodnike predlagati Marijana Pavčnika, Klemna Jakliča in Mateja Accetta, o četrtem kandidatu pa se še uskaljujejo. Foto: BoBo Sorodne novice Za štiri ustavne sodnike 23 kandidatov, SDS ima dva favorita

Pahor namerava za ustavne sodnike predlagati Pavčnika, Jakliča in Accetta

Kdo bo četrti kandidat še ni znano

7. marec 2017 ob 15:22

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Predsednik Borut Pahor namerava v državni zbor v imenovanje za ustavne sodnike predlagati Marijana Pavčnika, Klemna Jakliča in Mateja Accetta, o četrtem kandidatu pa se še uskaljujejo , je dejal Matjaž Han.

Po posvetu o kandidatih pri predsedniku republike je vodja poslanske skupine SD-ja Matjaž Han izrazil obžalovanje, da sta dva kandidata, ki so ju podpirali, in sicer Rado Bohinc in Katja Šugman Stubbs, odstopila od kandidature. V stranki bodo zdaj o kandidatih, ki jih namerava predlagati Pahor, opravili pogovor in pogledali, kdo bi lahko bil četrti kandidat, je še pojasnil.

O ustavnih sodnikih bi lahko po Hanovih besedah odločali že na marčevski seji DZ-ja. "Seja bo zanimiva in po mojem zelo težka," je izpostavil, a se ni želel izjasniti do omenjenih treh kandidatov. Zelo težko nasprotuješ ljudem s takšnimi predispozicijami, znanji in izkušnjami, je sklenil.

Marijan Pavčnik, profesor na pravni fakulteti, se sicer ni prijavil na predsednikov poziv za ustavne sodnike, tako naj bi ga Pahor predlagal kot t. i. zunanjega kandidata.

G. K.