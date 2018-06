Po februarskem neuspehu bataljonska bojna skupina le prestala preizkus Nata

Pripravljeni za bojno delovanje

29. junij 2018 ob 16:06

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Pripravljenost bataljonske bojne skupine 72. brigade Slovenske vojske (SV) so po metodi, standardih in merilih Nata opravili ocenjevalci SV v spremstvu Natovih častnikov in ugotovili, da je bataljonska bojna skupina pripravljena na bojno delovanje.

Ocenjevalci SV in častnika iz Natovega poveljstva v Izmirju so preverjali pet področij, osredotočili so se na priprave in načrte, delovanje, logistiko, komunikacijsko-informacijsko podporo in administrativno področje.

"Vsa področja so bila ocenjena z oceno pripravljeni za bojno delovanje. Pri tem je bataljonska bojna skupina po najzahtevnejših merilih zavezništva dosegla standarde usposobljenosti, ki veljajo za sile v visoki stopnji pripravljenosti za bojno delovanje, ter je pripravljena in certificirana za izvajanje bojnih delovanj v naslednjih štirih letih," so zapisali na ministrstvu.

Bataljonsko bojno skupino so znotraj 72. brigade oblikovali marca 2017. Sestavlja jo 820 pripadnikov stalne sestave, njena osnovna bojna tehnika pa so osemkolesna bojna vozila svarun 8 x 8 in valuk 6 x 6. V njej je več kot 200 različnih bojnih in drugih vojaških vozil.

Enota februarja preverjanja ni prestala

Enota je na preverjanju v februarju dobila oceno nepripravljena za bojevanje. Neuspeh enote je v javnosti zelo odmeval, burni so bili tudi odzivi v politiki. Predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor ter predsednik vlade Miro Cerar sta od ministrice za obrambo Andreje Katič zahtevala poročilo o ukrepih za dodatno usposabljanje bataljonske bojne skupine. Neuspeh preverjanja je med drugim odnesel tudi takratnega načelnika generalštaba SV Andreja Ostermana.

Pozneje se je znotraj vojske zgodilo še nekaj menjav, med drugim je novi načelnik generalštaba SV Alan Geder sredi marca zamenjal poveljnika 72. brigade. Vodenje brigade je prevzel polkovnik Uroš Paternus.

Februarski spodrsljaj v Natu ni imel pomembnejšega odmeva

Na novico, da je bataljonska bojna skupina prestala preizkus bojne pripravljenosti, se je odzvala ministrica za obrambo, ki je povedala, da je zaradi tega zadovoljna, podroben komentar pa bo podala, ko bo prejela poročilo skupine za ocenjevanje.

Po besedah predavateljice na katedri za obramboslovje fakultete za družbene vede Maje Garb, ki je sicer pričakovala, da bo bojna bataljonska skupina drugič prestala preizkus, si lahko oddahnemo, ker "nas v prihodnjih štirih letih na tej točki ne bo nihče grdo gledal".

Čeprav je februarski spodrsljaj pustil slab vtis v slovenski javnosti, Garbova meni, da v zvezi Nato ni imel pomembnejšega odmeva. Lahko je celo dal vtis, da smo resno pristopili k usposabljanju in preverjanju bojne pripravljenosti, kar je lahko tudi dvignilo kredibilnost usposobljenosti naših enot, je dejala. Kot je namreč opozorila, usposobljenost enot ocenjujejo domači ocenjevalci. Pomemben razlog, da skupina prvič ni dobila potrebne ocene, sicer vidi v varčevanju, ki se je v SV izvajalo v preteklih letih.

Sa. J.