Podpora poslancev podaljšanju zaprtja RTH-ja. V NSi se bojijo, da se bo 2020 zgodba ponovila.

Redna decembrska seja DZ-ja

14. december 2018

zadnji poseg: 14. december 2018 ob 16:09

Ljubljana

V državnem zboru poteka redna decembrsko seja, na kateri so poslanske skupine v večini napovedale podporo predlogu novele zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - Hrastnik in prestrukturiranju regije.

Seja se je začela z odločanjem o predlogu novele zakona, s katero se bo rok za zaprtje rudnika Trbovlje - Hrastnik podaljšal do konca leta 2020. Ministrstvo za infrastrukturo je predlog novele pripravilo z namenom dokončanja vseh zapiralnih del ter podaljšanja roka za izvedbo postopkov za popolno in trajno opustitev rudarskih del, ki morajo biti končana do konca leta 2019, in izvajanje hkratnih dejavnosti za izvedbo postopka likvidacije do konca leta 2020, je dejal državni sekretar na ministrstvu Bojan Kumer.

V obdobju podaljšanja naj bi v celoti izvedli program zapiralnih del po posameznih programskih sklopih, ekološko-prostorsko sanacijo ter postopke za zapustitev rudnika. Rudnik bo za to iz državnega proračuna prejel 3,1 milijona evrov. Gre za preostali del sredstev, ki so bila za obdobje od leta 2010 do leta 2018 potrjena s sklepom o državnih pomočeh za zapiranje ukrepe, ki pa niso bila porabljena v celoti, je pojasnil Kumer.

NSi se boji, da se bo zgodba RTH-ja čez dve leti ponovila

Podporo predlogu novele so napovedali v poslanskih skupinah koalicije ter v Levici in SNS, v SDS mu ne bodo nasprotovali, v NSi pa bodo proti. Zapiranje rudnika je bilo podaljšano že marca 2014 - po stavki rudarjev v času vlade Alenke Bratušek je bil rok podaljšan do 31. decembra letos in zagotovljena so bila dodatna sredstva za zapiranje in za reševanje poklicnih pokojnin za težko zaposljive starejše delavce.

V SAB menijo, da je podaljšanje nujno, če želijo izključiti nevarnosti za zdravje in življenje ljudi in živali ter preprečiti škodo na objektih in v okolju. V DeSUS in Levici so izpostavili potrebo po okoljevarstvenem nadzoru po zaprtju rudnika, v SNS so izrazili pričakovanje, da bo ministrstvo pristojnemu odboru DZ predložilo zapiralni načrt. V NSi bodo proti, med drugim ker se bojijo, da se bo država leta 2020 srečala z enakim problemom kot danes. Vprašali so se, kdo je odgovoren za vsa podaljševanja rokov zaprtja in za neuspešno delo poslovodstev, predvsem v času med letoma 2013 in 2018.

Koalicija podpira zakon o revidiranju

Poslanci so obravnavali tudi vladni predlog novele zakona o revidiranju, z uveljavitvijo katere Slovenija že zamuja in ji zato grozi denarna kazen. Z novelo bi v slovenski pravni red prenesli evropsko direktivo o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze. Direktiva med drugim določa pogoje za dodelitev dovoljenj osebam, ki izvajajo obvezne revizije in njihovo registracijo, pravila o neodvisnosti in nepristranskosti in poklicni etiki, ki veljajo za te osebe, ter javni nadzor nad njimi.

Poslanske skupine koalicije so napovedale, da bodo novelo podprle. Izpostavljale so poenotenje pravil o obvezni reviziji ter področji podeljevanja dovoljenj in nadzora nad revizorji, poleg tega pa nujnost prenosa direktive v izogib kazni. Levica je podporo napovedala zaradi na odboru sprejetega dopolnila, s katerim so razširili nabor subjektov javnega interesa, za katere so predvidena strožja pravila.

V SDS so izpostavljali dolgo zamudo in grožnjo visoke kazni, poleg tega pa opozarjali, da je predlog slab in nepregleden, in sicer, kot je dejal Andrej Šircelj, namenoma. Poudaril je, da smo v Sloveniji plačali finančno krizo s petimi milijardami evrov bankam, ki so bile vse revizijsko pregledane in ni bilo ugotovljenih večjih nepravilnosti. Poslancem NSi pa se zdi nerazumno enačiti neobvezno in prostovoljno revizijo ter predpisovati delovni čas za delo revizijskih partnerjev, neutemeljena se jim zdi tudi časovna širitev prepovedi opravljanja storitev, ki naj bi lahko ogrozile neodvisnost in nepristranskost revidiranja, tudi na obdobje enega leta pred začetkom revizije.

Program prvega dne decembrske seje

Na seji poslanci danes obravnavajo tudi predlog novele zakona o sistemu plač v javnem sektorju, po kateri bodo vsi javni uslužbenci in funkcionarji v letu, ko izpolnijo pogoje za napredovanje v višji plačni razred oz. naziv, dobili pravico do izplačila s 1. decembrom. Na seji, ki bo trajala do četrtka, se bodo poslanci seznanili tudi z odreditvijo dveh novih parlamentarnih preiskav.

Zadnja pa sta na dnevni red uvrščena predloga opozicije za spremembe gradbenega zakona in zakona o davku od dohodkov pravnih oseb.

Poslanci o novem guvernerju Banke Slovenije

Ponedeljek bo v celoti namenjen odgovarjanju predsednika vlade Marjana Šarca in ministrov na poslanska vprašanja. Do četrtka bodo nato poslanci obravnavali predloge še nekaj zakonov, odločali o imenovanju Iztoka Puriča za ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo, ter se seznanili z odreditvijo parlamentarnih preiskav glede programa otroške kardiologije in financiranja političnih strank iz tujine.

V sredo bodo poslanci na tajnem glasovanju odločali o Boštjanu Vasletu, kandidatu za novega guvernerja Banke Slovenije. Vasle bo za imenovanje potreboval najmanj 46 poslanskih glasov.

