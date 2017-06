Pogrešani iraški deklici našli v Salzburgu

Policija nadaljuje zbiranje obvestil

9. junij 2017 ob 11:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Iraški deklici, stari devet in enajst let, ki sta v ponedeljek izginili na poti iz ene od ljubljanskih šol, so v četrtek našli živi in zdravi skupaj z mamo v Salzburgu v Avstriji. Danes zjutraj so vse tri prispele v Slovenijo.