Policija: Stopnja ogroženosti v Sloveniji ostaja nizka

Med prazniki izvaja ciljno usmerjene ukrepe za ugotavljanje groženj

20. december 2016 ob 17:59

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Slovenska policija po ponedeljkovem terorističnem napadu v Berlinu sporoča, da je ocena ogroženosti v Sloveniji nizka. Policija pa pozorno spremlja množične prireditve, na katere prihaja večje število ljudi, vključno s silvestrovanji na prostem in v dvoranah.

"Slovenska policija v obdobju božično-novoletnih praznikov že od lanskih terorističnih napadov v evropskih mestih izvaja ciljno usmerjene ukrepe z namenom preprečevanja kršitev javnega reda in miru na javnih zbiranjih in ugotavljanja okoliščin, ki bi lahko predstavljale grožnje," sporočajo z Generalne policijske uprave. Ob tem navajajo, da ves čas sodelujejo z organi pri nas in organi v drugih evropskih državah.

Kljub nizki oceni ogroženosti pa na policiji državljane prosijo, da so vselej pozorni na pojav sumljivih ljudi ali predmetov ter da o tem takoj obvestijo policijo. "Zagotavljanje osebne varnosti se začne pri vsakem izmed nas," so še zapisali.

Kako ravnati ob morebitnem napadu

Policija ima sicer na spletni strani objavljena navodila, kako ravnati ob morebitnem terorističnem napadu. Med drugim priporočajo, da ob morebitnem napadu ali streljanju nemudoma pobegnemo na varno ali pa se skrijemo. Če to res ni mogoče, pa zaupajte svojim občutkom in bodite odločni, v skrajni možnosti se tudi borite, je na koncu navedla policija.

Ob tem so pojasnili, da bodo policisti, ki bodo prvi na kraju, najprej onemogočili storilca. Ker so njihove informacije o napadalcih nepopolne, "se izogibajte hitrim kretnjam, kričanju in premikom proti policistom, odvrzite predmete, dvignite roke, ostanite mirni in upoštevajte njihova navodila".

O varnosti razpravljala tudi koalicija

O varnostnih razmerah v Sloveniji je razpravljala tudi koalicija, v tem kontekstu pa so znova razpravljali tudi o predlogu zakona o tujcih, ki je obtičal v vladnem postopku. Po navedbah vodje poslanske skupine SMC-ja Simone Kustec Lipicer novelo še dopolnjujejo s pripombami in odzivi iz stroke in nevladnih organizacij.

Svet za nacionalno varnost pa bo predsednik vlade sklical po novem letu, kjer bodo člani sveta obravnavali tudi predlog novele zakona o tujcih.

L. L.