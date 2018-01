Hrvaškim ribičem grozi do 1.200 evrov kazni. Hrvaška vlada ribičem zagotovila nadaljni ribolov.

Še višje so kazni za ribolov brez dovolilnic

4. januar 2018 ob 16:06,

zadnji poseg: 4. januar 2018 ob 17:23

Slovenski organi od 30. decembra izvajajo arbitražno razsodbo in ukrepajo proti hrvaškim ribičem v Piranskem zalivu. Hrvaškim ribičem tako grozijo globe za nedovoljen prestop meje na morju in zaradi nedovoljenega ribolova. Hrvaški minister podprl nadaljevanje ribolova v Piranskem zalivu.

Na ministrstvu za notranje zadeve pojasnjujejo, da vse nedovoljene prestope morske meje obravnavajo v skladu z zakonom o tujcih, ki predpisuje od 500 do 1.200 evrov za tovrstne prekrške. Postopek o prekrških se vodi skladno z določili zakona o prekrških na pristojni policijski enoti. Kršilcu, ki po pravnomočno zaključenem prekrškovnem postopku ne poravna globe, predpisane za prekršek, se lahko nato tudi zavrne vstop v Slovenijo.

Od 30. decembra do 2. januarja je slovenska policija sicer obravnavala sedem vplutij hrvaških ribiških plovil in deset vplutij hrvaških varnostnih organov. V sredo je po poročanju medijev ribe v Piranskem zalivu lovil le en hrvaški ribič v spremstvu dveh hrvaških policijskih čolnov, ki so ga obravnavali slovenski policisti in ribiški inšpektor.

Za nezakonit ribolov visoke kazni

Ribiški inšpektorji so namreč pristojni za pregon nezakonitega ribolova, nadzor na morju pa opravljajo v sodelovanju s policijo. Prekršek pri izvajanju nezakonitega ribolova se ugotavlja glede na vrsto dejanja, ki je bilo opravljeno pri izvajanju gospodarskega ribolova, na primer izvajanje brez ustreznega dovoljenja ali z neustreznim ribolovnim orodjem. Zagrožena globa za izvajanje ribolova brez veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov znaša od 1.200 do 41.000 evrov za pravne osebe, od 420 do 33.000 evrov za samostojnega podjetnika posameznika ter od 420 do 1.200 evrov za posameznika.

Do zdaj še ni bila izrečena nobena kazen, saj postopki še niso končani. Postopki vročitve oziroma izterjave se opravljajo v skladu z zakonodajo, ki ureja to področje, in ta določa, da morajo postopki vročitve potekati prek sodišča. Sankcije pa izvaja država, v kateri je kršilec. Poleg globe kršilcem se lahko izreče tudi sankcija odvzema predmetov.

Hrvaški ribiči lahko zaprosijo za dovolilnico

Lahko pa hrvaški ribiči lovijo v slovenskih vodah, če predtem pridobijo posebno dovolilnico. Imetnik dovoljenja za gospodarski ribolov iz Hrvaške, ki želi pridobiti pravico do izvajanja ribolova v slovenskem teritorialnem morju, mora na ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oddati vlogo za posebno dovoljenje, in sicer od 1. novembra dalje za naslednje koledarsko leto. Vloge obravnava ministrstvo in skladno z evropskim pravnim redom izda do 25 dovolilnic za ribiška plovila, ki skupno lahko ulovijo do 100 ton rib na leto.

Obenem so na ministrstvu izrazili pričakovanje, da bo evropsko zakonodajo in zaveze iz pristopne pogodbe uveljavila tudi Hrvaška in v enakem obsegu omogočila ribolov slovenskim ribičem. Objavili pa so tudi kontakt odvetniške pisarne, kamor se lahko obrnejo ribiči v primeru, da bi imeli na morju, ki je pod suverenostjo Slovenije, težave s hrvaškimi organi.

Hrvaška vlada miri ribiče

Savudrijski ribiči so se v Zagrebu srečali s predstavniki hrvaške vlade, ki jim je zagotovila, da bodo hrvaške institucije zaščitile njihove dosedanje pravice ribolova v Piranskem zalivu. Hrvaška vlada ribičem zagotavlja, da lahko svoje delo opravljajo do sredinske črte v Piranskem zalivu. "Od danes zvečer bomo ribiči mirno spali," je novinarjem dejal Daniele Kolec iz združenja hrvaških ribičev Mare Croaticum. Pojasnil je, da ribiči lahko opravljajo svoje običajno delo še naprej in se jim ni treba ničesar bati, ker za njimi stoji hrvaška država.

Savudrijski ribič Danilo Latin je dodal, da njihov ribolov nikoli ni bil pogojen s političnimi razlogi, temveč izrecno z eksistencialnimi potrebami. Povedal je, da je hrvaška vlada trdno obljubila, da ribiči ne bodo trpeli posledic zaradi morebitnih slovenskih kazni. Poudaril je, da se ribiči po današnjih pogovorih ne bojijo več slovenskih kazni in napovedal, da bo s svojimi kolegi in v spremstvu hrvaške policije ribe lovil kot jih je doslej.

