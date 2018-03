Poslanci bodo pretresali prihodnost Slovenije, Cerarjevega odstopa še ne

16. marec 2018 ob 07:42

Državni zbor se bo sešel na izredni seji o prihodnosti Slovenije, ki jo je predlagal NSi. A z odstopom premierja Mira Cerarja se danes verjetno še ne bodo seznanili.

Po informacijah Radia Slovenija se bodo poslanci s Cerarjevim odstopom z mesta predsednika vlade seznanili na začetku prihodnjega tedna na predzadnji redni seji v tem mandatu. Sledili bodo pogovori poslanskih skupin s predsednikom države Borutom Pahorjem, ki želi, da bi bile volitve v drugi polovici maja.

Na današnji izredni seji pa bo parlament razpravljal o prihodnosti. Zahtevo za to je podala stranka NSi, pridružil pa se jim je tudi SDS. Skupina poslancev je za sejo sicer pripravila vrsto priporočil vladi, med drugim o modernizaciji zdravstvenega in pokojninskega sistema ter davčnega in poslovnega okolja, a jih je matični odbor DZ-ja zavrnil. V novih okoliščinah po odstopu premierja tako lahko pričakujemo predvsem predstavitev volilnih programov parlamentarnih strank.

Nujno potrebne neprijetne reforme

Na parlamentarnem odboru za gospodarstvo je v imenu predlagateljev Jožef Horvat (NSi) zatrjeval, da sta naš ekonomski in socialni model na dolgi rok nevzdržna. Tudi urad za makroekonomske analize in razvoj, OECD in Evropska komisija opozarjajo, da Slovenijo najbolj ogrožajo negativni demografski trendi, visok javni dolg in okorno poslovno okolje. "Z neprijetnimi reformami se ne da nabirati političnih točk, vendar so nujno potrebne, če želimo zagotoviti boljše življenje prihodnjih generacij," je prepričan poslanec.

Zato so v stranki pripravili vrsto priporočil, s katerimi so med drugim od vlade želeli, da pripravi predloge modernizacije zdravstvenega sistema, pokojninskega sistema, pravosodnega sistema, javne uprave, davčne reforme, poenostavitve delovne zakonodaje, poenostavitve gradbene zakonodaje in nabor ukrepov za učinkovitejšo družinsko politiko.

Državni sekretar na finančnem ministrstvu Tilen Božič je pa je dejal, da priporočila vladi niso potrebna, saj je ta na nekaterih področjih že sprejela ukrepe za izboljšanje, npr. pokojnine, plače in poslovno okolje. Ukrepi vlade se po njegovih besedah kažejo tudi v rasti BDP-ja, podjetja so manj zadolžena kot pred krizo, investicije v državi, tudi tuje, se krepijo. Delež dolga v BDP-ju se znižuje, lani se je ustavil pri približno 75 odstotkih, letos naj bi dosegel 72 odstotkov ali manj. V zadnjem obdobju je čutiti znaten upad brezposelnosti in rast zaposlenosti.

Poslanci v odboru nato priporočilom NSi-ja niso dali podpore.

