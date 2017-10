Poslanci glede arbitraže enotno podprli vlado

Za uveljavitev arbitražne sodbe bodo uporabili vse mehanizme tihe diplomacije

11. oktober 2017 ob 13:22,

zadnji poseg: 11. oktober 2017 ob 14:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Poslanci so podprli delovanje vlade pri implementaciji arbitražnega sporazuma s Hrvaško. Premier Cerar in minister Erjavec sta na to pripomnila, da se je znova izkazala enotnost slovenske politike v parlamentu.

Člani državnozborskega odbora za zunanjo politiko so nadaljevali sejo o arbitraži s Hrvaško, ki so jo prekinili na dan izreka sodbe. Zunanji minister Karl Erjavec jim je prinesel uradni prevod sodbe in zemljevide o poteku meje.

"Pričakujem enotnost, kar se tiče spoštovanje arbitražne odločbe," je pred začetkom seje dejal Erjavec. OZP pa so člani vlade seznanili s koraki za implementacijo arbitražne razsodbe - o interventnem zakonu in zakonodajnem paketu, ki ga pripravljajo.

Kvalitetna razprava

Po besedah premierja Mira Cerarja so poslanci soglasno podprli sklepe, "ki v celoti potrjujejo, da sta delovanje in usmeritev vlade v zvezi z implementacijo arbitražnega sporazuma pravilna in da gredo v pravo smer". Prav tako so prejeli pooblastilo, da naj nadaljujejo dialog s Hrvaško.

Tako Cerar kot Erjavec sta zadovoljna z razpravo, ki se je odvila v odboru. "Zopet se je pokazala enotnost slovenske parlamentarne politike, kar je zelo pomembno, ker Hrvaška ne želi sodelovati pri implementaciji arbitražne odločbe," je povedal Erjavec.

Uporaba vseh mehanizmov tihe diplomacije

Že pred sejo pa je ponovil kritike na račun hrvaških stališč glede zavračanja arbitražne razsodbe. Pri tem je izpostavil zlasti premierja Andreja Plenkovića, ki je "trikrat zelo jasno povedal, da ne misli spoštovati arbitražne odločbe". "V takem vzdušju nima smisla voditi dialoga o tem, ali arbitražna odločba velja," je poudaril.

Hkrati je napovedal nadaljnjo uporabo vseh mehanizmov tihe diplomacije. "Mislim, da Hrvaška dogoročno ne bo zdržala v položaju, ko ne bo spoštovala odločbe sodišča, ko ne bo spoštovala mednarodnega prava, veste pa, da pripravljamo vse potrebno, da bi uporabili tudi druge pravne možnosti," je še dejal minister.

A. S.