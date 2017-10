Novi zemljevidi meje med Slovenijo in Hrvaško že pripravljeni

Koalicija na temo arbitraže

4. oktober 2017 ob 19:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija

Koalicija je več ur tuhtala, kako implementirati arbitražno odločbo. Odločili so se za enotnost pred svetovno in domačo javnostjo ter implementacijo v okviru šestmesečnega roka.

Sestanek koalicije o implementaciji arbitraže je potekal kar tri ure in pol, je poročala novinarka TV Slovenija Marta Razboršek. Koalicijski partnerji so se podrobno seznanili z intervencijskim zakonom, ki naj bi začel veljati še ta mesec, skupaj z zakonoma o evidentiranju in ribolovu.

Pripravljene so tudi spremembe ostalih sedmih zakonov, ki jih moramo spremeniti v skladu z arbitražno odločbo, a te bodo sprejete do konca šestmesečnega implementacijskega roka, ki poteče 29. decembra.

V skladu z intervencijskim zakonom bodo med drugim izplačane odškodnine tistim prebivalcem Republike Slovenije, ki bodo ostali na drugi strani meje in se bodo želeli preseliti v Slovenijo.

Vlada se bo v četrtek seznanila tudi z novimi zemljevidi, ki jih je pripravila Geodetska uprava. Javnosti pa jih bodo pokazali po seji Odbora za zunanjo politiko, prihodnjo sredo.

Koalicija za enoten nastop

Glavni sklep sestanka pa je, da bo vlada delovala enotno pred slovensko in svetovno javnostjo. "Ta polemika je zaključena. Meni nič ne očita. Gre pa za pristop. Moj pristop je bil, da kar se morja tiče, bi morali takoj začeti z implementacijo arbitražne odločbe. Ker so tam koordinate jasne. Meja je jasna. Ampak odločili smo se pač drugače, da bomo šli skozi celotno proceduro implementacije, upoštevali ta šestmesečni rok. Videli bomo, na kakšen način se bo to izteklo," je po sestanku povedal prvak DeSUS-a in minister Karl Erjavec, ki je na račun javnih nastopov prejel tudi kritike predsednika vlade Mira Cerarja.

Cerar je še pripravljen na srečanje s hrvaškim premierjem Andrejem Plenkovićem, a le v primeru, da bo tema pogovora implementacija arbitražne odločbe. Pobudo za sestanek prepušča hrvaški strani. Slovenija medtem nadaljuje diplomatska prizadevanja pri evropskih partnerjih, je poročala Razborškova.

Kaj bo s Trdinovim vrhom

"Umik Slovenije s Trdinovega vrha ni mogoč. Ne more ga izpeljati sama, priti mora do primopredaje med slovensko in hrvaško stranjo, saj gre za vojaški objekt. To pomeni, če bo Hrvaška želela dobiti Trdinov vrh nazaj, bo morala tudi privoliti v implementacijo arbitražnega sporazuma," je sklenila.

VIDEO Koalicijski vrh na temo arbitražne odločbe

Al. Ma.