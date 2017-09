"Če Hrvaška ne pozna svojih mej, težko postane del schengena"

Preverjanje pravnih možnosti, kako uveljaviti arbitražno odločbo

28. september 2017 ob 10:53,

zadnji poseg: 28. september 2017 ob 12:13

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Zunanji minister Karl Erjavec bo vladi predstavil, kakšne so pravne možnosti pri uveljavitvi arbitražne odločbe. Prav tako bi rad začel iskati ustrezno pravno pisarno, ki bi lahko zastopala Slovenijo.

Glede na to, da Hrvaška ne spoštuje odločitve arbitražnega sodišča, se Slovenija pripravlja na prihodnje dejavnosti, da bi odločbo lahko uveljavili. Gre predvsem za možnosti tožb, na primer na Sodišču EU-ja v Luksemburgu. Erjavec zato želi pridobiti tudi soglasje vlade za začetek iskanja najustreznejše pravne pisarne.

Najprej je sicer treba počakati, da poteče šestmesečni rok za pripravo podlag za uveljavitev arbitražne odločbe. Če se to ne bo zgodilo obojestransko, bodo po ministrovih besedah skušali poiskati najboljše pravnike oz. pravno pisarno s področja prava Evropske unije.

Pellet ostaja svetovalec

Del ekipe bo gotovo tudi vodja slovenske odvetniške ekipe med arbitražnim postopkom Alain Pellet, ki je usposobljen zlasti za področje pomorskega prava, a je Erjavec prepričan, da bo znal priporočiti, katera pisarna je najmočnejša za pravo EU-ja. Kot je pojasnil minister, imajo dogovor, da bo tudi po izdaji arbitražne odločbe nudil vso potrebno pravno pomoč, saj je treba določene zadeve v odločbi pravilno interpretirati.

Morebitna tožba proti Hrvaški po njegovih besedah ne bi ničesar zadržala na terenu, torej pri uveljavitvi arbitražne odločbe. Gre za presojo, ki bi jo dalo Sodišče EU-ja v Luksemburgu, ali Hrvaška s tem, ko ne želi uveljaviti arbitražne odločbe, krši pravni red Unije.

"Če Hrvaška ne pozna svojih mej, ne more v schengen"

Sicer pa se je zunanji minister dotaknil tudi hrvaških notranjepolitičnih razmer, saj meni, da si ravno zaradi teh težav hrvaški premier Andrej Plenković želi priskrbeti zadostno podporo v domači javnosti glede uveljavitve arbitražne odločbe. A Hrvaški se to že maščuje. "Vidimo, kaj se dogaja pri postopku za članstvo v OECD, verjetno bodo nastopile še kakšne druge težave," je dejal. Če Hrvaška ne priznava meje med Slovenijo in Hrvaško, "če ne ve, kje ima svoje meje oz. misli, da so njene meje tam, kjer je Slovenija", po njegovem mnenju tudi težko postane del schengena.

A. S.