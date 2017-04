Poslanci naj bi podprli 500 evrov minimalne pokojnine za tiste s polnimi pogoji

Predlog novele bodo obravnavali po skrajšanem postopku

25. april 2017 ob 07:41

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanci bodo obravnavali predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem bi tistim z najnižjimi pokojninami, ki so se upokojili s polnimi pogoji, zvišali pokojnino na 500 evrov.

DZ bo predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju obravnaval po skrajšanem postopku, pričakovati pa je, da bodo poslanci soglasno podprli spremembo zakonodaje, ki bi začela veljati s prvim oktobrom.

Do zagotovljene najnižje pokojnine v nobenem primeru ne bodo upravičeni tisti, ki se upokojijo predčasno. Njihova predčasna pokojnina je namreč po opozorilu koalicije znižana zaradi upokojitve pred določeno starostjo, pri čemer so za zmanjšanje vedeli ob sami upokojitvi.

Upokojenci so sicer še vedno med bolj socialno ogroženimi skupinami prebivalcev.

Posodobili bi tudi kazenski postopek

Poslanke in poslanci bodo opravili tudi prvo branje predloga novele, s katero vlada posodablja kazenski postopek. Predlog novele zakona o kazenskem postopku, ki ga bodo poslanke in poslanci brali prvič, je minister za pravosodje Goran Klemenčič označil za "velik zakon" in temeljit korak k posodobitvi kazenskega postopka. Pri pripravi novele so po njegovih besedah identificirali najbolj kritične točke, zaradi katerih slovenski kazenski postopek velja za relativno neučinkovitega oz. dolgotrajnega.

Do predloga so kritični na ministrstvu za notranje zadeve, kjer menijo, da gre za parcialne rešitve, ki povečujejo administrativno breme in ne vodijo k večji učinkovitosti kazenskega postopka. Ministrica Vesna Györkös Žnidar se je zato glasovanja na vladi vzdržala.

Sa. J.