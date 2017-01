Upokojencem bo v denarnico kapnilo nekaj kovancev več

V skladu s proračunskimi dokumenti zvišanje pokojnin

31. januar 2017 ob 08:32

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Upokojenci bodo danes prejeli januarske pokojnine, ki bodo 1,15 odstotka višje od decembrskih. Povprečna starostna pokojnina bo zato višja za dobrih sedem evrov.

Usklajene zneske bo prejelo približno 617.000 upokojencev in približno 42.600 prejemnikov invalidskega nadomestila, je dejal generalni direktor Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Marijan Papež.

Pokojninski zavod bo po besedah njegovega generalnega direktorja Papeža za januarsko izplačilo pokojnin in drugih prejemkov namenil malenkost več kot 413 milijonov evrov oz. približno 1,3 odstotka več kot decembra. Omenjeni znesek poleg pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja vključuje tudi dodatke za pomoč in postrežbo, invalidnine in obvezno zdravstveno zavarovanje, je pojasnil.

Sredstva za januarsko izplačilo prejemkov bodo po pojasnilu zavoda v primerjavi z decembrom višja za dobrih 4,7 milijona evrov. Usklajene pokojnine bodo nakazali upokojencem, ki prejemajo pokojnino iz obveznega zavarovanja, torej starostno, invalidsko, družinsko ali vdovsko.

Usklajevanje pokojnin je zaviralo varčevanje

Pokojnine so se lani zvišale dvakrat, in sicer januarja za 0,7 odstotka in oktobra za 0,4 odstotka.

Pokojnine se vse od leta 2010 niso usklajevale v polni meri, ker so njihovo rast omejevali interventni ukrepi, varčevalni zakon in proračunski dokumenti. V Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije opozarjajo, da se je povprečna pokojnina od leta 2009 do 2015 realno znižala za devet odstotkov. Po oceni Zveze društev upokojencev Slovenije je država pri usklajevanju pokojnin samo v obdobju od leta 2012 do 2015 privarčevala približno 150 milijonov evrov.

Odbor za finance pa bo obravnaval spremembo zakona o uravnoteženju javnih financ, ki jo je je vložila poslanka Alenka Bratušek, poroča Radio Slovenija. Predlaga odpravo omejitev pri usklajevanju pokojnin ter letni dodatek za vse upokojence v višini 390 oziroma 250 evrov. Vlada nasprotuje temu predlogu s finančnim učinkom nekaj več kot 40 milijonov evrov.

T. H.