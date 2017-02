Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Vlada ima za zaščito interesov slovenskih podjetij tako podporo koalicije kot opozicije. Foto: DZ/Katja Bidovec Sorodne novice Avstrija s povečano administracijo in visokimi kaznimi ščiti lasten trg? Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Poslanci o težavah slovenskih podjetnikov v Avstriji

Izredna seja DZ-ja

9. februar 2017 ob 07:35

Ljubljana - MMC RTV SLO/Radio Slovenija/STA

Poslanci bodo na izredni seji razpravljali o težavah, s katerimi se zaradi novega protidampinškega zakona srečujejo napoteni delavci in prevozniki v Avstriji.

Poslanci bodo na zahtevo SDS-a in NSi-ja obravnavali predlog priporočila vladi, s katerimi bi lahko hitreje in ostreje zavarovali interese slovenskih podjetij. Z Avstrijo pa si želijo doseči tudi dogovor za lažje poslovanje.

Predlog je na torkovi seji že potrdil odbor za delo, ki je opozoril, da gre pri novi avstrijski uredbi za nedopusten poseg v pravico do prostega pretoka storitev.

Zakon bo najbolj prizadel gradbenike in prevoznike

Nova določila avstrijskega zakona prinašajo dodatno birokracijo in stroške, za kršenje zakona pa so zagrožene izjemno visoke kazni. Predstavnik predlagatelja Franc Breznik iz SDS-a je povedal, da so ukrepi že v osnovi pretirani in nesorazmerni z evropskimi določili.

Direktor Združenja za promet pri gospodarski zbornici Robert Sever poudarja, da bo zakon najbolj prizadel gradbena in prevozniška podjetja. "Predvsem avtobusni prevozniki nas opozarjajo, da moraš prevoz smučarjev na avstrijska smučišča najaviti predhodno in zadostiti vsem avstrijskim pogojem, medtem pa prinašaš dobiček avstrijskim smučiščem," je za Radio Slovenija povedal Sever.

Tožba - skrajni ukrep

Z zadevo se aktivno ukvarjajo tudi na ministrstvih, ki so že sprejela določene ukrepe. Državni sekretar na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo Aleš Cantarutti je povedal, da bodo vladi kot skrajni ukrep predlagali tudi tožbo proti Avstriji na sodišču EU-ja, a je treba pred tem izkoristiti vsa druga možna sredstva.

Opozicija po poročanju Radia Slovenija vladi očita, da bi morali biti problemi že rešeni. "Če želimo obdržati odnose kot verodostojni partner, se moramo znati postaviti za sebe," je povedal Marijan Pojbič iz SDS-a.

Vlada ima sicer za zaščito interesov slovenskih podjetij v Avstriji poleg koalicijske tudi opozicijsko podporo.

Sa. J.