Študenti z odprtim pismom zahtevajo dopolnitev zakona o visokem šolstvu

Jeza zaradi spremembe zakona

19. oktober 2017 ob 17:51

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Predstavniki Društva Iskra so pred poslopjem ministrstva za izobraževanje predali javno pismo, v katerem opozarjajo na krčenje študentskih pravic, ki so ga povzročile zadnje spremembe zakona o visokem šolstvu.

Kot so navedli predstavniki društva, želijo z javnim pismom izraziti nestrinjanje z delovanjem ministrstva. Zadnje spremembe zakona o visokem šolstvu novembra 2016 po njihovih navedbah namreč kršijo pravice vzporedno, zaporedno in izredno vpisanih študentov, ki naj bi ostali brez zdravstvenega zavarovanja in socialnih pravic, povezanih s študentskim statusom.

Po njihovih navedbah je takšnih študentov okoli 2.000, državni sekretar Tomaž Boh pa odgovarja, da je bila več kot polovica omenjenih študentov ob zdravstveno zavarovanje, ker so starejši od 26 let.

Od ministrstva in vlade med drugim zahtevajo, da dopolnijo zakon o visokem šolstvu tako, da bo trajanje statusa in z njim povezanih pravic urejeno jasno ob hkratni in natančni opredelitvi izjem. Prav tako se zavzemajo, da se vsem študentkam in študentom omogoči dokončanje študija pod enakimi pogoji, kot so bili predvideni ob začetku študija.

Ministrstvo: Odločitve sprejema DZ

Direktor direktorata za visoko šolstvo Stojan Sorčan je predstavnikom društva zagotovil, da imajo pripravljenih nekaj rešitev, vendar da je o dokončni rešitvi težko govoriti, saj odločitve sprejema državni zbor, ministrstvo pa jih zgolj izvaja. "Vsakemu državljanu je enkrat omogočen študij na eni stopnji brezplačno," pa je dejal Boh, ki je dodal, da predvidene spremembe zakona ne bodo povzročale novih neenakosti med študenti.

Oba predstavnika ministrstva menita, da je za iskanje rešitev potreben dialog, med drugim so tudi ves čas sodelovali s Študentsko organizacijo Slovenije (ŠOS). Predstavnike društva sta povabila tudi na zaprt pogovor v prostore ministrstva.

Iskali bodo ustrezne rešitve

Po pogovoru so na spletni strani ministrstva zapisali, da so že rešili težavo, ki je nastala zaradi različnih interpretacij glede enovitega magistrskega študija. "Kot sta zagotovila državni sekretar in direktor direktorata za visoko šolstvo, bomo poiskali tudi ustrezne rešitve za odprto vprašanje glede vzporednega in zaporednega študija, in sicer na način, da ne bomo povzročili novih neenakosti med študenti," so navedli.

Namen novele zakona o visokem šolstvu je po pojasnilu ministrstva omogočiti vsakomur, da lahko enkrat v življenju brezplačno študira, pri čemer mu pripadajo tudi določene socialne pravice, ki so vezane na dolžino študijskega programa, rešitev pa je bila sprejeta v izogib izkoriščanju statusa študenta in pripadajočih pravic ter zaradi preprečevanja fiktivnega vpisa. Novela obenem predvideva, da je študij brezplačen tudi v primeru, če se študentka oz. študent med študijem prepiše v drug študijski program.

"Vsak državljan ima možnost enkrat v življenju brezplačno študirati v enem študijskem programu. Poleg tega novela zakona o visokem šolstvu omogoča tudi še brezplačno dodatno leto (po formuli n+1), denimo v primeru ponavljanja ali prepisa," je poudaril Boh.

T. H.