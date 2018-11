Šarec: Vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in nikakor ne tako, da politiziramo

Poslanska vprašanja premierju: Kakšno je njegovo stališče do sporazuma ZN-a o migracijah?

19. november 2018 ob 11:51,

zadnji poseg: 19. november 2018 ob 14:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Državni zbor z vprašanji poslancev predsedniku vlade Marjanu Šarcu in ministrom začenja prvo redno vsebinsko zasedanje DZ-ja. Še pred tem so se poslanci seznanili z odstopom ministra za kohezijo Marka Bandellija.

DZ se je že seznanil z odstopom ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo Marka Bandellija. "DZ ugotavlja, da je Bandelliju prenehala funkcija ministra," je dejal predsednik DZ-ja Dejan Židan in dodal, da bo Bandelli začasno opravljal tekoče posle do imenovanja novega ministra.

Poslanska vprašanja Šarcu

Vlada v dobrih dveh mesecih, kolikor je na položaju, po besedah premierja Marjana Šarca še ni imela časa pripraviti celovite davčne reforme. Vsekakor pa se te ne bo lotevala čez noč in brez široke razprave, prav tako ne bo razkrivala delovnih verzij. "Ker potem so spet lahko viharji v kozarcu vode," je dejal Šarec, ki ga je o načrtih z davčno reformo spraševal poslanec NSi-ja Jožef Horvat. "Ali bo vlada pri pripravi zakonskih ukrepov z davčnega področja upoštevala ukrepe iz koalicijskega sporazuma," ga je zanimalo.

Delovna verzija zakona o davku na nepremičnine, ki se je pojavila v javnosti, je bila le delovna verzija, ki po Šarčevih besedah "ne nakazuje tistega, k čemur težimo". "Naj vas ne skrbi, da bi se lotili kakšnega ukrepa čez noč," je nadaljeval in ponovil, da je za pripravo reform potreben čas. Šele ko bodo predlogi pripravljeni, jih bodo predstavili javnosti, obravnavali pa v sodelovanju s podjetniki, delodajalci, socialnimi partnerji ...

Šarec je spomnil na raziskavo OECD, ki je pokazala, da Slovenija izstopa glede nadpovprečne obremenitve dela. V tem delu vidi prostor za izboljšave, davčna reforma bo šla torej v smeri manjše obremenitve dela in nekoliko večje obremenitve kapitala. "Naredili bomo maksimalen napor, da bo davčno breme porazdeljeno čim bolj pravično," je zagotovil.

Slovenija ne podpira ilegalnih migracij

Premier Šarec je poslancem tudi zatrdil, da Slovenija s pristopom dogovoru Združenih narodov o migracijah ne bo izgubila suverenosti na tem področju. Poudaril je, da dogovor ne izenačuje nezakonitih migracij z zakonitimi, ter zatrdil, da Slovenija nezakonitih ne podpira. Policija pa da je v boju proti nezakonitim migracijam uspešna.

"Ilegalne migracije so problem in jih Slovenija ne podpira," je izrecno poudaril Šarec. Sedanje nezakonite migracije, s katerimi se sooča Slovenija, niso posledica migrantskega vala, ampak aktivnosti tihotapskih kriminalnih združb. "In proti temu se borimo vsak dan. Slovenska policija odgovorno dela na tem," je poudaril Šarec v odgovoru na poslansko vprašanje Danijela Krivca (SDS), ki je Šarca sicer izzval z vprašanjem, kje je uradni prevod tega dogovora, saj da bi tudi to lahko razrešilo odprte dileme, ki razburjajo javnost.

Šarec je pojasnil, da prevoda ni, ker tudi ni bila predvidena ratifikacija tega dogovora v DZ-ja, vendar je zatrdil, da je prevod naročil in da bo kmalu na voljo javnosti.

Velika politizacija sporazuma o migracijah

Vendar je hkrati dejal, da to "ničesar ne spremeni". Predvsem dejstva, da ta dogovor ni pravno zavezujoč, je poudaril. Menil je, da se v zvezi s tem dogovorom, ki naj bi bil z aklamacijo potrjen decembra v Marakešu, "dogaja velika politizacija".

Države, ki so napovedale odstop od dogovora, so to storile iz notranjepolitičnih razlogov, je še poudaril Šarec in zavrnil politiko "strašenja" ljudi zaradi "nabiranja političnih točk", kar po Šarčevih besedah uporablja tudi SDS. Izpostavil je, da bodo k dogovoru pristopile države, "ki imajo večje težave z migracijami kot mi," pri tem pa izpostavil Španijo.

"Zaradi tega podpisa ne bo enega migranta manj ali več v Sloveniji. Je pa ta deklaracija začetek skupnega reševanja problema, tako kot rešujemo podnebne spremembe in druge zadeve" je poudaril. "Ker če bo vsaka država to reševala po svoje, se zapirala znotraj svojih meja (...) potem ne bomo prišli daleč," je še dejal Šarec in spomnil, da ima zaradi neenotnega reševanja problema migracij velike težave tudi EU.

"Vprašanje migracij je treba reševati na izvoru in nikakor ne tako, da danes tu politiziramo," je še dejal premier. "Ta sporazum priznava vsaki državi suverenost," je še poudaril Šarec in zatrdil, da vlada odgovorno trdi, da ne pristopa k ničemur, "kar bi odvzelo našo državnost".

G. C.