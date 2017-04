Pred prazniki na mejah že gneča: Na Obrežju se čaka tri ure in pol

Sistematični nadzor povzroča težave

13. april 2017 ob 07:23

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na večjih mejnih prehodih s Hrvaško je pred začetkom velikonočnih praznikov že precejšnja gneča - na Obrežju je tako treba čakati več kot tri ure.

Po podatkih policije morajo na Obrežju osebna vozila za izstop iz države čakati 3 ure in 30 minut, avtobusi 2 uri, za vstop čakalne dobe za osebna vozila ni, avtobusi čakajo dve uri, tovornjaki pa eno uro. Zaradi kolone pred mejnim prehodom je zastoj tudi na dolenjski avtocesti. Dolg je že pet kilometrov.

Na Gruškovju je čakalna doba za izstop iz države za osebna vozila in avtobuse 45 minut, za tovorna vozila pa pol ure. Na Starodu je čakalna doba le za tovorna vozila pri vstopu, in sicer 30 minut.

Kot je znano, se od petka v skladu z novo uredbo, ki so jo države EU-ja potrdile 7. marca, na zunanjih schengenskih mejah poleg preverjanja državljanov tretjih držav izvaja tudi sistematično preverjanje državljanov EU-ja.

V določenih primerih bo Slovenija začasno odstopila od sistematičnega nadzora

Državni sekretar ministrstva za notranje zadeve Boštjan Šefic je v sredo v Bruslju napovedal, da bo Slovenija ob prihajajočih praznikih morda v določenih primerih, ko bo ocena tveganj to dovoljevala, začasno odstopila od sistematičnega nadzora potnikov. "To pomeni, da bomo na določenih mejnih prehodih v kritičnih obdobjih preverjali tiste potnike, za katere je to glede na varnostne in operativne kazalnike potrebno. Kazalniki bodo vključeni v to oceno tveganja, pri potnikih s prepoznanimi kazalniki tveganja bodo morali policisti še vedno opraviti sistematično mejno kontrolo," je napovedal Šefic. Kot je dejal, je Slovenija o tem že obvestila Evropsko komisijo.

Ob tem je pojasnil, da želijo s tem "vsem dobrovernim potnikom omogočiti, da v čim krajšem času opravijo prestop državne meje". Ob intervalih redkega prometa, ko ne bo konic, pa bo slovenska policija še naprej izvajala sistematično kontrolo vseh potnikov, je dodal. Seveda to ne pomeni, da čakalnih dob sploh ne bo, saj je gneča na cestah v tem času stalnica. "Ampak lahko rečem, da smo dali tudi ustrezna navodila in usmeritve policiji, da morajo biti čakalne dobe obvladljive, v mejah normale."

Pristojni komisar zatrdil, da "zelo kmalu ne bo težav"

Dimitris Avramopulos, evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo, je sicer v sredo dejal, da se zaveda trenutnih razmer na slovensko-hrvaški meji in poudaril, da je dialog med državama najboljši način za odpravo težav. Ob tem je zatrdil, da "zelo kmalu ne bo težav, kot so bile v prvih dneh".

Tanja Kozorog Blatnik