Pred volitvami SDS po 450.000 evrov k podjetnici iz BiH-a

Kredit se lahko konvertira v poplačilo deleža založbe Nova obzorja

9. januar 2018 ob 08:51

Ljubljana - MMC RTV SLO

Največja opozicijska stranka SDS si je pred bližajočimi se volitvami pri podjetnici iz Prijedora v Republiki srbski izposodila 450.000 evrov.

Na volitve se v stranki SDS še posebej skrbno pripravljajo, zato se za dolgo predvolilno kampanjo finančno krepijo, in sicer s posojilom pri Dijani Đuđić, 32-letni podjetnici iz Prijedora v Republiki srbski, ki ima podjetje v Spodnjih Hočah, je poročal časopis Večer. Iz posojilne pogodbe, ki jo hranijo pri Večeru, je razvidno, da je posojilno pogodbo v imenu stranke SDS podpisal njen predsednik Janez Janša.

Đuđićeva navedeni denar posoja do konca leta 2019, celotni znesek pa je obrestovan z nespremenljivo dvoodstotno letno obrestno mero, katere plačilo zapade ob vračilu glavnice. SDS in Đuđićeva sta se dogovorila, da obstaja možnost, da se do izteka posojilnega razmerja posojilo konvertira oz. se z njim poplača nakup 44,16-odstotnega poslovnega deleža založbe Nova obzorja, ki med drugim izdaja tednika Demokracija in Škandal24.

Sogovorniki iz poslovnega sveta so za Večer posojilno pogodbo označili za nenavadno, saj se postavlja vprašanje, zakaj si druga največja opozicijska stranka v državi denarja ni izposodila pri kateri od bank na transparenten način, temveč je to storila pri neznani podjetnici iz BiH-a. Pri SDS-u so na poizvedbe časopisa zgolj odgovorili, da so "kredit najeli pri najboljšem ponudniku na predlog podjetja, katerega delež so zastavili kot njegovo zavarovanje". Delež v podjetju Nova obzorja nameravajo potencialno tudi prodati, so še pojasnili.

Vprašljiva je nizka obrestna mera, saj naj posledično Đuđićeva ne bi imela poslovnega interesa pri tem poslu. Vprašanje, ki se postavlja, je, ali gre za fiktivno posojilo, s katerim bi se lahko prikril izvor gotovine in s katerim bi se v SDS-u izognili plačilu davka, so še zapisali pri Večeru.

