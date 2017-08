Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Predsedniške volitve bodo 22. oktobra. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Predsedniško kandidatko predstavil SLS, SMC in SDS kandidata še ne razkrivata

Volitve bodo 22. oktobra

30. avgust 2017 ob 09:05

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Svojega kandidata za predsednika republike je najavila tudi neparlamentarna stranka SLS, medtem ko aduta dveh največjih parlamentarnih strank, SMC in SDS še ostajata skrivnost. SMC naj bi kadidata razkril konec tedna, SDS pa bo o tem odločal 9. septembra.

Kandidatka SLS za predsednico republike bo Suzana Lara Krause, so sporočili iz stranke. Predlog izvršilnega odbora stranke so namreč danes na redni seji soglasno potrdili člani glavnega odbora stranke.

Predsednik SDS-a Janez Janša je v nedeljo povedal, da imajo v stranki 12 evidentiranih kandidatov. Po njegovih besedah vedo, "komu in katerim javnomnenjske raziskave dobro kažejo, je pa tudi med njimi veliko pomislekov, ali se spustiti v tekmo z Damjanom Murkom in raznimi eksoti, ki so zraven".

Resni ljudje, tako Janša, pravijo, "kaj je meni tega treba, saj gre za funkcijo, kjer ne odločaš veliko". "To sicer drži, toda predsednika se neposredno voli, funkcija pa je simbolno pomembna," je dejal Janša in dodal, da bodo tudi predsedniške volitve pokazatelj, v katero smer gre država. Med mogočimi kandidati SDS-a se sicer najpogosteje omenja evropsko poslanko Romano Tomc, ob njej pa tudi nekaj poslancev SDS.

S katerim kandidatom bi se na predsedniških volitvah najbolje odrezala, preračunava tudi največja vladna stranka, ki prav tako poudarja pomen programa. Med najbolj resnimi kandidati se omenja predvsem ministrico za izobraževanje, znanost in šport Majo Makovec Brenčič. Odločitev širšega vrha stranke, ki naj bi zasedal konec tega tedna, mora sicer potrditi tudi svet stranke.

Za favorita na predsedniških volitvah, ki bodo 22. oktobra, še vedno velja zdajšnji predsednik Borut Pahor, ki se bo za ponoven mandat potegoval s podporo volivcev in enakim sloganom kot pred petimi leti - Skupaj. Pričakovati je, da bo njegovo kandidaturo podprla SD, o čemer bo predvidoma v četrtek odločalo predsedstvo stranke. Kandidatka NSi bo predsednica stranke Ljudmila Novak, medtem ko odločitve parlamentarnih DeSUS, Levice in Zavezništva bodisi glede lastnih kandidatov bodisi glede podpore drugim še niso znane.

Se je pa nabralo še kar nekaj bolj ali manj znanih posameznikov, ki želijo v predsedniško tekmo. Med bolj znanimi so kamniški župan Marjan Šarec, veleposlanik v Skopju Milan Jazbec, v. d. predsednika zunajparlamentarne LDS Luj Šprohar, pesnik, dramatik, režiser in igralec Andrej Rozman - Roza ter pevca Damjan Murko in Dominik Kozarič.

A. K. K.