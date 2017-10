Prešteti skoraj vsi glasovi - Pahor in Šarec v drugi krog 12. novembra

Delni izidi glasovanja po preštetih 99,9 odstotka glasov kažejo: Borut Pahor 47,07 %, Marjan Šarec 24,97 %, Romana Tomc 13,74 %, Ljudmila Novak 7,15 %, Andrej Šiško 2,22 %, Boris Popovič 1,79 %, Maja Makovec Brenčič 1,72 %, Suzana Lara Krause 0,77 %, Angelca Likovič 0,58 %, kažejo podatki na spletni strani Državne volilne komisije.

Trenutna volilna udeležba je sicer 43,57-odstotna, so še sporočili iz DVK-ja, kjer dodajajo, da je neveljavnih glasovnic 5.350.

Izidi kažejo, da bo za izvolitev predsednika države potreben drugi krog volitev. Ta bo v nedeljo, 12. novembra. Volivci bodo odločali med Borutom Pahorjem in Marjanom Šarcem.



Borut Pahor napoveduje, da se bosta v kampanji pred drugim krogom z Marjanom Šarcem pogovarjala o vsebini: "In to bo v drugem krogu pritegnilo, si drznem napovedati, še več volivcev." Pahor ob tem dodaja: "Na koncu bo prevagala moja politična izkušenost in moja vloga tako doma kot v tujini." Tudi Šarec napoveduje bolj vsebinsko kampanjo, poleg tega pa je prepričan, da je čas, da se začnemo pogovarjati o drugih temah: "Če me še vedno sprašujejo o Kučanu in še čem, to pomeni, da nismo ničesar rešili."

Pahor obžaluje nizko volilno udeležbo

Dozdajšnji predsednik je v prvem nagovoru poudaril predvsem nizko volilno udeležbo: "Želel bi si, da bi na volitve prišlo več ljudi. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me podprli v prvem krogu. Zdi se, da bo potreben tudi drugi krog. Mislim, da bom zmagal, vendar se bo treba potruditi. Usmeril bom vse svoje moči v to, da bom prepričal ljudi. Za predsednika republike v teh okoliščinah, ko je nezaupanje ljudi v politiko zelo zelo veliko, je to zelo spodbuden rezultat."

Šarec: Župani nismo po juhi priplavali

Šarec je o drugem krogu dejal: "Zanimivo bo. Številni v slovenski politiki me podcenjujejo in mislijo, da smo župani kar nekaj, a po juhi nismo priplavali. Na lokalnem nivoju za ljudi veliko naredimo. Tudi kampanja je bila usmerjena v stik z ljudmi, ljudje mi precej zaupajo."

Nizko volilno udeležbo je predsedniški kandidat pospremil z besedami, da politika ljudi enostavno ne zanima več. "Politika je dosegla dno, ljudje niso več ponosni na politiko," je dejal Šarec in dodal, da je izid njegove liste odličen, saj so ga praktično ustvarili iz nič in brez kakršne koli pomoči starih političnih elit.

Na tretje mesto se je uvrstila Romana Tomc (SDS), ki svoj dosežek ocenjuje za dober, o tem, koga bo podprla v drugem krogu, pa še ni želela govoriti. O tem za zdaj molči tudi prvi obraz NSi-ja, Ljudmila Novak, bolj zgovorna pa je bila, ko je beseda nanesla na volilno udeležbo. "Očitno se bomo morali politiki še na kakšen drug način približati ljudem in potem bo udeležba višja," je poudarila.

Volilna napoved, ki jo je za RTV Slovenija pripravil Episcenter, je sicer kazala, da je dozdajšnjemu predsedniku Borutu Pahorju svoj glas namenila več kot polovica volivcev, torej, da drugi krog ne bi bil potreben.