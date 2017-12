Prostovoljstvo razvija vrednote solidarnosti in medsebojnega povezovanja

Mednarodni dan prostovoljstva pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi

5. december 2017 ob 08:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Prostovoljstvo je dejaven izraz participacije v civilni družbi, saj krepi skupne vrednote, zagotavlja družbeno povezanost in je zato izrednega pomena za družbo in državo, je ob mednarodnem dnevu prostovoljstva poudaril premier Miro Cerar.

Spomnil je, da ima prostovoljstvo v Sloveniji dolgo, bogato tradicijo in z nesebičnim delovanjem posameznikov prispeva k razvijanju vrednot solidarnosti in medsebojnega povezovanja. V obdobju zaostrenih ekonomskih in družbenih razmer je bila vloga prostovoljcev po njegovih besedah še pomembnejša, saj prispeva k medsebojni solidarnosti, zniževanju revščine, socialni vključenosti, medgeneracijskemu dialogu in višji zaposljivosti prebivalstva.

11 milijonov ur prostovoljskega dela

V Sloveniji je največ prostovoljskega dela opravljenega na področju socialne dejavnosti, in sicer skoraj 62,5 odstotka vseh prostovoljskih ur. Sledita področji vzgoje in izobraževanja ter človekovih pravic in svoboščin, kaže skupno poročilo o prostovoljstvu v Sloveniji za leto 2016.

"Leta 2016 je bilo opravljenih skoraj 11 milijonov ur prostovoljskega dela, kar zelo jasno kaže, kako velik, a še ne dovolj izkoriščen potencial za socialni in gospodarski razvoj ima prostovoljstvo," je ob tem izpostavil predsednik vlade. Vlada je zato pripravila predlog strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, ki med strateške usmeritve uvršča tudi razvoj kakovostnega prostovoljstva v vseh segmentih družbe.

Kongres o mentorstvu

Današnji mednarodni dan prostovoljstva bo pod geslom Prostovoljci tukaj in povsod pomagajo prvi. Slovenska filantropija v Ljubljani pripravlja 11. slovenski kongres prostovoljstva. Tema je mentorska podpora prostovoljcem. Prostovoljske organizacije namreč kljub zelo razširjenemu prostovoljskemu angažiranju še vedno ne morejo povsod zagotoviti kakovostnega mentorstva prostovoljcem, poudarjajo prireditelji.

A. S.