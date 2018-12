Prvi postroj brigade Moris: "Spominjati se ga moramo s hvaležnostjo"

Lojze Petrle meni, da se moramo danes boriti za resnico o osamosvojitvi

15. december 2018 ob 17:01,

zadnji poseg: 15. december 2018 ob 17:38

Kočevska Reka

"Videl sem resnično slovensko vojsko, ki je nastala po volji nove slovenske demokratične oblasti," je v nagovoru na slovesnosti v Kočevski Reki, kjer so počastili obletnico prvega postroja enote Teritorialne obrambe, dejal evropski poslanec Lojze Petrle.

Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve in Društvo MORiS Kočevska Reka sta v Kočevski Reki obeležila obletnico prvega postroja enote Teritorialne obrambe RS - brigade Moris. Slovesnosti se je udeležil predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor, evropska poslanca Lojze Petrle in Patricija Šulin, prvi slovenski obrambni minister Janez Janša in predsednik društva MORiS in poveljnik brigade Tone Krkovič.

Peterle, ki je bil takrat predsednik osamosvojitvene vlade, je 17. december 1990 označil kot velik dan in opisal spomine, ko mu je ob pogledu na prvi postroj brigade Moris "prvič zadišalo po slovenski vojski". "Videl sem resnično slovensko vojsko, ki je nastala po volji nove slovenske demokratične oblasti. Ta je poskrbela tudi za njeno oborožitev. Sedež te oblasti je bil v Ljubljani, ne v Beogradu, Moskvi ali kje drugje," je poudaril.

Po njegovih besedah je bil 17. december dan domoljubja, državotvornosti, politične volje in demonstracija obrambne pripravljenosti. Zato je prav, da se tega dne spominjamo resnicoljubno in s hvaležnostjo vsem, ki so ga zasnovali in izvedli, je dejal. "Tisti, ki so stali tu, se kasneje borili in zmagali, niso bili tu za obrambo ideologije, ene partije ali paralelne ekonomije Kočevske Reke, ampak v bran demokratično izražene volje slovenskega naroda". Ta se je izrekla za demokracijo in samostojnost, najprej s podporo nosilcu tega programa Demosu na prvih demokratičnih volitvah, nato še s plebiscitom, je dodal Petrle.

Izpostavil je, da smo bili v obrambi Slovenije enotni in se borili za skupni cilj, za svobodo, dostojanstvo in čast. "Z roko v roki sta se borili slovenska policija in slovenska vojska. Ne z revolucionarnimi nameni, ne za oblast, ne za stranko, ne za to, da bi polnili z rojaki kakšna kočevska brezna," je dejal Peterle. Šlo je za osvoboditev naroda in njegove države, ki je doživela vojno agresijo, četudi ji je takratna jugoslovanska ustava zagotavljala pravico do samoodločbe, je poudaril Petrle.

Opozoril je še, da se morajo tisti, ki so se pred 28 leti borili za Slovenijo, danes boriti za resnico o tem boju "in za dostojanstvo tistih, ki so se borili, namesto da bi v čedalje bolj zahtevnih časih določali v sožitje in skupno prihodnost usmerjene skupne cilje".

