Razpisanih 1.000 štipendij za deficitarne poklice

Ocenite to novico!

Vloge od 15. junija naprej

30. januar 2018 ob 14:02

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je danes na spletni strani objavil razpis za pridobitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2018/2019.

Dijaki bodo vlogo lahko oddali od 15. junija do 20. septembra. Sklad bo podelil 1000 štipendij po 100 evrov mesečno.

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Višina mesečne štipendije znaša 100 evrov, štipendijo pa je mogoče prejemati z vsemi štipendijami, razen s kadrovsko.

Predmet razpisa je štipendiranje izobraževanja na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v politiki štipendiranja za obdobje 2015-2019, od šolskega leta 2018/2019 do izteka izobraževalnega programa.

Štipendijo bodo lahko pridobili dijaki prvih letnikov izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja, ki so navedeni v prilogi razpisa in izpolnjujejo splošne in druge pogoje.

Če bo sklad prejel več vlog, kot je na voljo sredstev, se bodo vloge razvrščale na podlagi višje povprečne ocene v zaključnem razredu osnovne šole in višje povprečne ocene izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole.

Kateri poklici?

Letošnji nabor izobraževalnih programov vključuje 21 poklicev: kamnosek, mehatronik operater, izdelovalec kovinskih konstrukcij, inštalater, oblikovalec kovin orodjar, elektrikar, avtokaroserist, pek, slaščičar, mesar, tapetnik, mizar, zidar, tesar, klepar-krovec, izvajalec suhomontažne gradnje, slikopleskar-črkoslikar, pečar, gozdar, dimnikar in steklar.

Za izobraževalni program poklicno-tehniškega izobraževanja v italijanski narodni skupnosti je določen program ekonomski tehnik. Za madžarsko narodno skupnost pa so razpisani programi srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja mehatronik operater, strojni tehnik in kemijski tehnik.

Sredstva bodo zagotovljena iz Evropskega socialnega sklada in proračunskega sklada ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Skupna razpisana vrednost sredstev znaša največ 3,6 milijona evrov, so zapisali na skladu.