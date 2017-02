Redarji bodo lahko uporabljali fizično silo

Redna seja državnega zbora

14. februar 2017 ob 07:40,

zadnji poseg: 14. februar 2017 ob 21:12

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Državni zbor je sprejel novelo zakona o občinskem redarstvu, ki spreminja pooblastila pri uporabi telesne sile in plinskega razpršilca. Zavrnil pa je dopolnila glede policijske uporabe električnega paralizatorja.

Državni sekretar na ministrstvu za javno upravo Nejc Brezovar je v dosedanjih predstavitvah novele v državnem zboru povedal, da gre za prvo novelo zakona o občinskem redarstvu od njegove uveljavitve 1. januarja 2007. V tem času je bilo spremenjenih že kar nekaj drugih zakonov, s katerimi želi ministrstvo uskladiti omenjeni zakon.

Novela občinskim redarjem po njegovih besedah ne širi pooblastil, spreminja pa pogoje uporabe telesne sile ali plinskega razpršilca. Občinski redar bo smel uporabiti telesno silo in plinski razpršilec tudi v primeru, ko oseba ne bo upoštevala njegove ustne odredbe oz. ukaza in bo skušala oditi. Pri tem bo moral redar vedno uporabiti najmilejše prisilno sredstvo, ki je primerno v konkretnem položaju.

Občinski redar bo lahko po predlogu izvedel tudi ugotavljanje identitete posameznika, vendar ne na enak način kot policist, ki ima pravico vpogleda v podatke iz ustreznih evidenc.

Čaka še tretja obravnava

Pri obravnavi novele zakona o nalogah in pooblastilih policije so poslanci in poslanke zavrnili dopolnilo ZL-ja, da bi iz novele črtali možnost, da policija pri delu uporablja električni paralizator. Zavrnjeno je bilo tudi dopolnilo SDS-a, s katerim bi uporabo paralizatorja nekoliko omejili, in sicer le na primere, ko je dovoljena uporaba strelnega orožja oziroma je ogroženo življenje policistov ali tretjih oseb. DZ bo tretjo obravnavo novele opravil v petek.

Novela bo med drugim policiji omogočila zbiranje podatkov o letalskih potnikih, s čimer naj bi policija dobila novo orodje v boju s terorizmom. Prav tako bo policija lahko uporabljala optično prepoznavo registrskih tablic.

Policistom novela daje možnost uporabe električnega paralizatorja in določa pogoje za policijsko uporabo brezpilotnih letal. Uvaja tudi podaljšanje prepovedi udeležbe na športnih prireditvah z enega na dve leti ter možnost prekinitve potovanja skupinam navijačev, pri katerih najdejo stvari, ki kažejo, da nameravajo kršiti javni red in mir.

Obema dopolniloma je na seji nasprotovala notranja ministrica Vesna Györkös Žnidar, ki je ocenila, da policija paralizator potrebuje za varno delo, kot tudi to, da novela vsebuje dovolj varovalk, da pri uporabi paralizatorja ne bo zlorab.

A. Č.