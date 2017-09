Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 1.0 od 1 glasov Ocenite to novico! Emil Milan Pintar pa navaja, da si je "nekdo ali skupina posameznikov neupravičeno prilastila oz. zlorabila ime sveta" in posredovala izkrivljene podatke o dejanskih stališčih koordinacijskega odbora sveta. "Z zlorabo podpisa se bodo v naslednjih dneh verjetno ukvarjali organi pregona," je dodal in priznal, da je v svetu prišlo do razkola. Foto: BoBo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Emil Milan Pintar: Koordinacijski odbor Sveta za civilni nadzor projekta drugi tir nadaljuje pogajanja z vladno stranjo

V svetu prišlo do razkola

8. september 2017 ob 22:50

Ljubljana - STA

Koordinator koordinacijskega odbora Sveta za civilni nadzor projekta drugi tir Emil Milan Pintar je sporočil, da odbor nadaljuje pogajanja s predstavniki vlade o odprtih vprašanjih o projektu. "Pričakujemo, da bodo uspešno končana do srede naslednjega tedna," je dodal, ob tem pa pojasnil, da dopoldne sporočena stališča niso stališča odbora.

Koordinacijski odbor sveta je namreč poslal demanti stališča, ki propagira referendum o drugem tiru in glasovanje proti zakonu. Dopoldne je namreč Jože Damijan medijem poslal stališče sveta, ki da ocenjuje, da v referendumski kampanji "na obeh straneh prevladujejo manipulacije, laži in politikanstvo". Kot je zapisal, je projekt mogoče izvesti brez sodelovanja zalednih držav, brez uvedbe dodatne takse za pretovor Luke Koper in za nižjo končno ceno.

Prav tako je poudaril, da je predmet referenduma samo zakon, "ki govori o čudaški organiziranosti in financiranju nove proge in ne govori o trasi". Ponovili so prepričanje, da bi bilo drugi tir mogoče zgraditi ceneje in dodali, da prispevek Madžarske ni potreben.

Emil Milan Pintar pa navaja, da si je "nekdo ali skupina posameznikov neupravičeno prilastila oz. zlorabila ime sveta" in posredovala izkrivljene podatke o dejanskih stališčih koordinacijskega odbora sveta. "Z zlorabo podpisa se bodo v naslednjih dneh verjetno ukvarjali organi pregona," je dodal in priznal, da je v svetu prišlo do razkola.

Pojasnil je, da je koordinacijski odbor v okrnjeni zasedbi nadaljeval z delom in pogajanji z vlado ter jih uspešno pripeljal do konca praktično v vseh točkah. Iz osnutka izjave, ki so jo priložili, pa tako kaže, da večina odbora ugotavlja, da so pomisleki, zaradi katerih so v Svetu in v koaliciji civilne družbe Sintezi odločno nasprotovali vsebini in načinu vodenja projekta, odpravljeni in bi bilo primerno na referendumu zakon podpreti in tako omogočiti, da se gradnja nove železniške povezave pristanišča z zaledjem prične čim prej.

