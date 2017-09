Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Piratsko stranko zanima, na podlagi katerih podatkov in dokumentov je vlada naredila izračun stroškov projekta za drugi tir. Foto: Reuters Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

Piratska stranka zahteva objavo vladnih podatkov za izračun stroškov drugega tira

Zanima jih financiranje s strani zalednih držav

14. september 2017 ob 20:46

Ljubljana - STA

Piratska stranka Slovenije zahteva, da vlada nemudoma objavi dokumente in podatke, na podlagi katerih so naredili izračun stroškov celotnega projekta za drugi tir. Zahtevo so jim poslali pred tremi dnevi, danes pa vlado in infrastrukturno ministrstvo ponovno pozivajo k takojšnji objavi teh podatkov.

V stranki so tudi zahtevali, naj odgovorni podrobno predstavijo financiranje drugega tira, še zlasti financiranje s strani zalednih držav, torej stroške najemanja kreditov in druge stroške.

"Ker živimo v ustavni demokraciji, ki vlado obvezuje, da z vsem državnim premoženjem ravna kot dober gospodar (kar pomeni, da pripravi tudi vso dokumentacijo in da je ta javna), smo pričakovali, da nam bodo dokumente v celoti dostavili, saj je predreferendumska kampanja v polnem teku in bi vlada kot dober gospodar v tem času nedvomno morala pričakovati tovrstne pobude," so v Piratski stranki zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Prepričani so, da bi moral biti projekt, ki presega milijardo evrov, v celoti javen. Ob tem so zapisali, da bo, če bo slabo izpeljan, to še eden "v vrsti ropov državljanov, pri katerem se bodo okoristili predvsem lobiji, ki bodo naropani denar skrili v davčne oaze, običajni ljudje pa bodo plačevali davek na vladno nezmožnost oblikovanja transparentnega projekta, ki bi bil zaščiten pred interesi lobijev".

A. K. K.