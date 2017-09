Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 4.5 od 2 glasov Ocenite to novico! Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči V ospredju prvega soočenja sta bili vprašanji cene in trase. Nasprotniki so se zavzemali za cenejšo različico projekta, podporniki pa za njegovo čimprejšnjo realizacijo. Foto: MMC RTV SLO Cena drugega tira je bila med izpostavljenimi temami prvega soočenja. Foto: BoBo

V ospredju prvega soočenja organizatorjev referendumske kampanje cena in trasa drugega tira

Predreferendumsko soočenje na TV Slovenija

11. september 2017 ob 23:15

Ljubljana - STA

Organizatorji referendumske kampanje o zakonu o drugem tiru so na soočenju TV Slovenija predstavili argumente za in proti. V ospredju sta bili vprašanji cene in trase. Nasprotniki zakona so se zavzemali za cenejšo različico projekta, podporniki pa za njegovo čimprejšnjo realizacijo.

V ospredju soočenja sta bila pobudnik referenduma Vili Kovačič ter vodja projekta in državni sekretar na infrastrukturnem ministrstvu Jure Leben. Kovačič je za uvod ocenil, da gre pri vladnem projektu za korupcijo, Leben pa je odgovoril, da vlada ne bo pustila, da kdor koli ogrozi napredek Slovenije.

"Mislim, da se moramo odprto pogovarjati o tem, kdo želi ustaviti gospodarsko rast Slovenije. To so osebe, ki jih SDS izkorišča kot orodje svoje zastarele politike," je dejal državni sekretar. Kovačič je Lebnove besede ostro zavrnil. "Takšno govorjenje je žalitev in gre za to, da bi odvrnili volivce in da bi se ti začeli ideološko opredeljevati," je dejal pobudnik referenduma.

Ani Bidar iz društva Resnična resničnost je državljane pozvala, naj se uprejo "načrtni kraji denarja, ki ga vsi prispevamo v proračun". Andrej Čuš iz društva Najprej Slovenija in Matej T. Vatovec iz Levice pa sta opozorila predvsem na vstop zalednih držav v projekt. Čuš je posvaril pred privatizacijo Luke Koper, Vatovec pa je izpostavil, da bo drugi tir 45 let v lasti in upravljanju druge države.

Angelca Likovič iz Gibanja za otroke in družine je opozorila, da bodo kredit za drugi tir "odplačevali naši vnuki in pravnuki", Aleš Primc iz Gibanja za otroke in družine pa je dejal, da ta vlada ne bo gradila drugega tira, ker bo čez pol leta odšla.

Predstavnik projektnega podjetja 2TDK Metod Dragonja je pojasnil, da je poleg cene zelo pomembno vprašanje, kdo bo to plačal. "Obveznosti izgradnje bodo odplačevali uporabniki infrastrukture, davkoplačevalci pa bodo razbremenjeni," je poudaril.

Z njim se ni strinjal Andrej Šiško iz Zedinjene Slovenije in ocenil, da bi vlada najmanj enkrat preplačala gradnjo. Damir Josipovič iz Krščansko-demokratske stranke je dejal, da je pri projektu preveč neznank, med drugim ostaja neznanka sama trasa.

Bojan Cerkovnik iz DRI-ja je pojasnil, da je bila trasa primerjana s 17 drugimi predlogi in je bila izbrana kot najugodnejša in najprimernejša. V kampanji kot organizator sodeluje tudi Gašpar Gašpar Mišič, ki meni, da si ne smemo dovoliti, da o tako pomembnem strateškem projektu odloča politika.

Andrej Magajna iz Krščanskih socialistov Slovenije – Krekovih socialistov je bil kritičen predvsem do tega, da je bil zakon sprejet po nujnem postopku. Martin Ivec iz društva Resert – rešimo Slovenijo elite in tajkunov je ocenil, da želi vlada tir graditi ob odrtem žaklju davkoplačevalskega denarja.

Na podobno je opozoril Danijel Krivec (SDS). Kot je dejal, se tudi v največji opozicijski stranki zavzemajo za to, da se drugi tir gradi, vendar ne s preplačevanjem.

Prvi mož Slovenskih železnic Dušan Mes je opozoril, da je obstoječi tir med Divačo in Koprom najbolj zasedena enotirna proga v Evropi s tovornim prometom, predsednik GZS-ja Boštjan Gorjup pa je dodal, da Slovenija ne sme zamuditi vlaka, ki nam ga s svojimi sredstvi ponuja EU.

Blaž Svetek iz gibanja Naprej Slovenija je izrazil dvom, da pri projektu ne bo korupcije, Janko Sever iz Krajevne skupnosti Črni Kal pa je dejal, da krajani na drugi tir čakajo že 20 let in da živijo v strahu pred dotrajano obstoječo progo.

Zvonko Lah iz NSi-ja je povedal, da so v stranki za drugo varianto, ki bi bila lahko zgrajena hitreje. Marko Zidanšek iz SLS pa je dejal, da je bila trasa projektirana v časih, ko so bile geostrateške pozicije Slovenije drugačne. Jožefa Jarha iz Stranke enakopravnih dežel je za sodelovanje v kampanji prepričal Kovačič, ki je po njegovih besedah že pri Teš 6 opozarjal na korupcijo.

Patrick Vlačič (SD) enega najpomembnejših argumentov v prid zakonu vidi v tem, da se tovor s cest seli na železnice. Jože Duhovnik iz Strokovne skupine JD in Ivan Bolfer iz ŠUS - Štajerska uporniška skupina sta poudarila, da gre za zastarel projekt. Igor Zorčič (SMC) pa je opozoril, da gre za to, ali bomo ostali v razvojnem zaostanku ali pa bomo šli naprej z razvojem.

Vlado Čuš iz Zelenih Slovenije se je spraševal, ali gre za projekt vlade ali za slovenski projekt, Janez Sušnik iz Zveze društev upokojencev Slovenije pa je pozdravil gospodarsko naložbo. Tudi koprski župan Boris Popovič je dejal, da je drugi tir izrednega pomena in ga je treba začeti graditi. V soočenju sta sodelovala tudi Tomaž Vidic iz Darsa in Marko Bandelli Zavezništva socialno-liberalnih demokratov, do referenduma pa se nista opredelila.

