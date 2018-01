Ročno vnašanje je preveč zamudno - dacarji poenostavili oddajo e-vlog

Spremembe sistema e-davki

15. januar 2018 ob 08:28

Ljubljana - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Finančna uprava želi spodbujati elektronsko poslovanje tudi za fizične osebe, zato je uvedla poenostavljeno registracijo na portalu e-davki - ta je zdaj mogoča tudi samo z davčno številko.

Manj kot deset odstotkov fizičnih oseb s finančno upravo posluje digitalno. Tudi zato, ker so posamezniki na portalu e-davki davčne obrazce in drugo do zdaj lahko urejali le z digitalnim potrdilom. Zato so bili na davčni upravi vsako leto zasuti s papirnimi vlogami za spremembo vzdrževanih članov. Ker je ročni vnos okoli 200 tisoč vlog zamuden, so se odločili za enostavnejši pristop, brez digitalnega potrdila.

Stojan Glavač s finančne uprave pojasnjuje: "Posameznik za registracijo navede svoj elektronski naslov, davčno številko in še en dodaten kvalifikator, ki je v tem primeru številka informativnega izračuna dohodnine." Ob registraciji je treba vpisati še uporabniško ime in geslo. Na elektronski naslov nato uporabniki dobijo obvestilo s povezavo, ki jo s klikom aktivirajo, in registracija je opravljena.

Za zdaj na voljo dva "dohodninska" obrazca

Naprej lahko poslujete elektronsko. Za zdaj sta na voljo dva obrazca: "Trenutno lahko na ta način oddajo vlogo za vzdrževane družinske člane in vlogo za namenitev dela dohodnine za donacije." Poleg tega imajo posamezniki vpogled tudi v svojo davčno knjigovodsko kartico. "To pomeni, da niso več v dvomih, ali imajo kakšno davčno obveznost do finančne uprave oz. ali ima finančna uprava obveznost do njih," še pravi Glavač.

Pozneje bodo dodajali nove obrazce. Ko bo letos sestavljen informativni izračun, si ga boste lahko ogledali, še preden dobite pošto na dom: "Na svojem računalniku bodo lahko že tisti dan, ko bo informativni izračun odpremljen, imeli vpogled v svoj informativni izračun. In tudi če se z njim ne bodo strinjali in bodo hoteli vložiti ugovor, bodo to spet lahko storili elektronsko prek sistema e-davki."

Daljši rok za elektronsko vlogo za vzdrževane člane

Letos bodo lahko tisti, ki se bodo odločili za spletno poslovanje, imeli možnost elektronske oddaje obrazca za vzdrževane člane do 20. februarja, preostali, ki bodo izbrali vlogo po pošti, pa morajo to storiti do 5. februarja.

