Začenja se sezona oddajanja napovedi za odmero davkov

Prve napovedi za odmero davkov je treba oddati do 28. februarja

8. januar 2018 ob 10:14,

zadnji poseg: 8. januar 2018 ob 10:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Začelo se je novo davčno leto in z njim začetek oddajanja napovedi za odmero davkov. V prihodnjih tednih bo treba prijaviti prihodke od najemnin, lani prejete obresti in ustvarjene kapitalske dobičke.

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem morajo zavezanci, ki so v letu 2017 fizičnim osebam oddali v najem premično ali nepremično premoženje, oddati na pristojnem davčnem uradu do 28. februarja. Rok se je lani podaljšal, saj je bilo treba do leta 2016 prihodke od najemnin prijaviti že do sredine januarja.

Davek od najemnin je od leta 2013 dokončni davek, davčna stopnja pa znaša 25 odstotkov od davčne osnove. Ta se izračuna v višini prejete najemnine, zmanjšane za od 10 do 40 odstotkov normiranih stroškov ali za dejanske stroške vzdrževanja premoženja, če jih je poravnal najemodajalec sam.

Rezidenti Slovenije so dolžni napovedati vse dohodke iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji in zunaj nje, nerezidenti pa le dohodek iz oddajanja premoženja v najem z virom v Sloveniji.

Napovedi za odmero davka o oddajanju nepremičnin niso dolžni vložiti zavezanci, ki so dosegli dohodek iz oddajanja skupnih prostorov v večstanovanjskih stavbah (npr. hišniških stanovanj) prek upravnikov. Akontacijo dohodnine morajo za prejemnika dohodka izračunati, odtegniti in plačati upravniki večstanovanjskih stavb.

Finančna uprava (Furs) ob tem napoveduje tudi poostren nadzor nad vsemi, ki oddajajo nepremičnine v turistični najem. Tistim, ki doslej niso napovedali vseh tovrstnih dohodkov, ponujajo možnost samoprijave, s katero se bodo izognili postopku o prekršku in globi, vložijo pa jo lahko do 31. januarja.

Prijava dohodkov od prodanih delnic in prejetih obresti

Vsi, ki so lani prodali vrednostne papirje in investicijske kupone, imajo čas za vložitev napovedi za odmero kapitalskih dobičkov prav tako do 28. februarja. Takrat se izteče tudi rok za vložitev napovedi za odmero dohodnine od obresti ter izvedenih finančnih instrumentov.

Zavezanci za plačilo davka od kapitalskih dobičkov so tako prebivalci Slovenije kot tudi tujci, če so dobiček iz kapitala dosegli na ozemlju slovenske države. Stopnja davka je 25 odstotkov, pri čemer se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk.

Napoved je treba oddati ne glede na to, ali je posameznik delnice odsvojil z dobičkom ali izgubo. Zakon o dohodnini pa omogoča, da lahko zavezanec, ki je s prodajo vrednostnega papirja ustvaril izgubo, za višino izgube zmanjša dobiček, ki ga je ustvaril pri prodaji drugega vrednostnega papirja.

Napoved za odmero dohodnine od obresti morajo vložiti tudi zavezanci, katerih skupni znesek obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah v Sloveniji in EU-ju je lani presegel znesek 1000 evrov. Tokrat so zavezanci le prebivalci Slovenije, ne pa tudi tujci. Davčna stopnja znaša 25 odstotkov.

Trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti je treba Fursu prijaviti, če so bili ti pridobljeni po 15. juliju 2008. Stopnja davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov se podobno kot pri kapitalskih dobičkih začne pri 25 odstotkih in se vsakih pet let znižuje za pet odstotnih točk. Izjema je prodaja izvedenega finančnega instrumenta prej kot v letu dni po nakupu, v tem primeru se od ustvarjenega dobička plača 40 odstotkov davka.

Uveljavljanje odškodninskih olajšav

Zavezanci za dohodnino, ki lani med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane oz. so jo uveljavljali, vendar želijo te podatke spremeniti, morajo ustrezno vlogo posredovati Fursu najpozneje do 5. februarja.

Davčne olajšave za otroke so v Sloveniji urejene tako, da znižujejo davčno osnovo ter posledično znesek davka, ki ga je treba plačati. Urejene so progresivno, tako da je olajšava za vsakega naslednjega otroka večja kot za predhodnega.

Obrazci na spletni strani Fursa

Vsi obrazci so dostopni na vseh finančnih uradih in izpostavah, zavezanci pa jih lahko natisnejo tudi s spletne strani Fursa. Podpisane vloge morajo oddati po pošti ali osebno na pristojnem finančnem uradu oziroma izpostavi, lahko pa jih oddajo tudi prek Fursovega sistema eDavki.

G. C.