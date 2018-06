Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! Zaradi odprave napak v garancijski dobi na viaduktu Peračica bo tako na odseku med Podtaborom in Brezjem do konca meseca zaprt odstavni pas skozi predor Ljubno in čez viadukt, občasno pa bodo potrebne tudi zapore voznega ali prehitevalnega pasu. Foto: BoBo Sorodne novice Priprave na sanacijo viadukta Peračica Dodaj v

Sanacija napak na viaduktu Peračica

Dars še naprej ruši cestninske postaje

5. junij 2018 ob 15:51,

zadnji poseg: 5. junij 2018 ob 15:53

Brezje - MMC RTV SLO, STA

Začenja se sanacija viadukta Peračica, zaradi česar bodo med Podtaborom in Brezjem proti Avstriji občasne zapore voznega ali prehitevalnega pasu.

Zaradi odprave napak v garancijski dobi na viaduktu Peračica bo tako na odseku med Podtaborom in Brezjem do konca meseca zaprt odstavni pas skozi predor Ljubno in čez viadukt, občasno pa bodo potrebne tudi zapore voznega ali prehitevalnega pasu.

Javno naročilo za popravilo viadukta je februarja objavila Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB). V t. i. slabi banki so se za to odločili, ker je to ceneje, kot da Dars unovči bančno garancijo, ki jo je izdala k DUTB-ju pripojena Factor banka. Gre za sanacijska dela pri konstrukciji viadukta, dilatacijah in na vozišču viadukta, izvajalec pa bo Gorenjska gradbena družba.

Dars nadaljuje rušenje cestninskih postaj. Dela potekajo na območju cestninske postaje Log, kjer bodo preuredili obstoječe zapore. Promet je na enem najbolj obremenjenih delov slovenskega avtocestnega križa na odseku Brezovica–Vrhnika potekal samo po enem voznem pasu, popoldne pa prav tako v smeri Vrhnika–Brezovica

Dars namerava letos odstraniti in preurediti območja približno polovice cestninskih postaj, preostalih 18 pa bo predvidoma odstranil prihodnje leto. Vse cestninske postaje bodo tako odstranjene v dveh letih. Po izvedbi vseh rušitvenih in obnovitvenih del bodo lahko na območjih čelnih cestninskih postaj vzpostavili normalen profil avtoceste in tako dvignili dovoljeno hitrost vožnje na 130 kilometrov na uro.

Odprava napak na pomurski avtocesti

Na odseku pomurske avtoceste med Dragučovo in Lenartom, kjer dela zaradi odprave napak ob koncu garancijske dobe potekajo že od 22. maja, pa bo od danes do sredine meseca na viaduktu Dragučova promet na razdalji nekaj manj kot en kilometer v obeh smereh urejen samo po enem pasu.

G. C.