Šarec in Sanchez soglasna pri pozivu h krepitvi delovanja EU-ja

Premier Marjan Šarec v Madridu obiskal premierja Pedra Sancheza

8. november 2018 ob 21:51

Madrid - MMC RTV SLO, STA

Slovenski in španski premier Marjan Šarec in Pedro Sanchez, ki sta danes v Madridu govorila o vrsti evropskih in mednarodnih zadev, sta se strinjala o potrebi po okrepitvi delovanja Evropske unije ter njeni usklajeni, enotni in vzdržni migracijski politiki. Zavzela sta se tudi za poglobitev gospodarskega in kulturnega sodelovanja med državama.

Kot so sporočili iz urada vlade za komuniciranje, sta premierja obsežen del pogovora namenila prihodnosti delovanja Evropske unije. Strinjala sta se, da je treba okrepiti delovanje EU-ja, da se bo lahko učinkoviteje spopadal s ključnimi izzivi in grožnjami, zagotavljala varnost na zunanjih mejah in znotraj nje ter omogočala ekonomsko in socialno varnost.

Soglašala sta tudi glede potrebe po usklajeni, enotni in vzdržni migracijski politiki EU-ja, ki mora biti osnovana na učinkovitem nadzoru zunanjih meja EU-ja. Strinjala sta se, da EU potrebuje evropske rešitve, in ne enostranskih, ki bi spodkopale temeljna načela EU-ja, in se zavzela za ponovno celovito delovanje schengenskega območja. Delila sta tudi stališče, da sta ekonomska in socialna konvergenca v EU-ju ključna pogoja za njeno dolgoročno stabilnost in enotnost.

Zavzeta za krepitev gospodarskega sodelovanja

Pomemben poudarek razprave sta namenila razpravi o večletnem finančnem okviru EU-ja 2021–2027 in se zavzela za čimprejšnji konec omenjenih pogajanj. Strinjala sta se, da bi morali voditelji na decembrskem zasedanju Evropskega sveta o tej temi opraviti resno in poglobljeno razpravo. Zavzela sta se tudi za nadaljnje približevanje držav Zahodnega Balkana Evropski uniji. Premier Šarec je v pogovoru poudaril, da mora EU ostati vključen in dejaven v regiji, saj je evropska perspektiva spodbuda za varnost, gospodarski in socialni napredek držav Zahodnega Balkana.

Sogovornika sta srečanje izkoristila tudi za pogovor o možnostih nadaljnje krepitve dvostranskega sodelovanja med državama, še posebej na gospodarskem področju, kjer pospešena stopnja rasti menjave med državama v zadnjih letih kaže na velik še neizkoriščen potencial. Kot so dodali na UKOM-u, si Slovenija prizadeva za še tesnejše gospodarsko sodelovanje in večjo promocijo Slovenije v najširšem smislu. Premier Šarec je španskega kolega ob tej priložnosti povabil tudi na obisk v Slovenijo.

Na obisku tudi Cerar

Predsednika vlade je v Madridu na njegovem prvem obisku v Španiji od prevzema položaja septembra spremljal tudi zunanji minister Miro Cerar. Novo vlado pod vodstvom socialista Sancheza ima od junija sicer tudi Španija. V Madridu se bo danes začel tudi tridnevni kongres evropskih liberalcev Alde, ki se ga bosta Šarec in Cerar udeležila kot predsednika svojih strank LMŠ in SMC. Šarec, čigar stranko bodo v okviru kongresa sprejeli v Alde, bo v petek nagovoril zbrane.

L. L.