Šarec kritičen do Pahorja in neenotnosti naše zunanje politike glede Katalonije

Premier je pričakoval drugačen odziv predsednika republike

14. december 2018 ob 17:41

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Premier Marjan Šarec je v Bruslju obžaloval neenotnost slovenske zunanje politike glede katalonskega vprašanja in kritiziral predsednika republike Boruta Pahorja zaradi nedavnega neformalnega sprejema katalonskega predsednika Quima Torre. Poudaril je še, da vprašanj samostojnosti Slovenije in Katalonije ni mogoče primerjati.

"Obžalujem, da naša zunanja politika spet ni bila enotna kljub dogovoru, da bo naše ravnanje enotno," je dejal Šarec, ki je o katalonskem vprašanju ob robu vrha EU-ja v Bruslju govoril s španskim kolegom Pedrom Sanchezom. "Čudim se ravnanjem nekaterih, ki imajo veliko daljšo kilometrino v zunanji politiki, kot jo imam sam. Vsaj tako sem pred časom poslušal," je poudaril premier.

"Glede na dolgo kilometrino gospoda Pahorja sem pričakoval drugačen odziv," je dejal Šarec in dodal, da je treba "poznati tudi protokol, kdo sprejema koga, in upoštevati tudi ravni obiskov". Na vprašanje, kako tolmači Pahorjevo odločitev, pa je odgovoril le, da je to treba vprašati predsednika.

V Španiji je kar precejšen vihar glede tega, tudi mediji so polni te tematike, vendar sva imela s premierjem Sanchezom konstruktiven pogovor, prihaja v Slovenijo, naši odnosi so zelo dobri, je izpostavil Šarec. Premier je tudi znova pojasnil stališče slovenske vlade do katalonskega vprašanja: Španija je suverena in demokratična država, katalonsko vprašanje je notranja zadeva Španije, vprašanj osamosvojitve Slovenije in Katalonije ni mogoče enačiti.

L. L.