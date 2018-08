Šarec se posvetuje z ministrskimi kandidati SD-ja in SMC-ja

Sestavljanje vlade 2018

28. avgust 2018 ob 08:06,

zadnji poseg: 28. avgust 2018 ob 13:32

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Mandatar za sestavo vlade Marjan Šarec opravlja prvi krog posvetovanj z ministrskimi kandidati strank prihodnje koalicije. Sešel se je s kandidati SD-ja, sledijo SMC-jevi.

Na pogovor k Marjanu Šarcu so najprej prišli ministrski kandidati, ki jih v vlado predlaga SD. Med njimi so Jernej Pikalo, ki bo znova kandidiral za ministra za izobraževanje, Andreja Katič, ki naj bi se v novem mandatu z obrambnega preselila na čelo pravosodnega ministrstva, in direktor ljubljanskega konservatorija za glasbo in balet Dejan Prešiček, ki ga predlagajo za vodenje kulturnega ministrstva.

Pred za petek napovedano vložitvijo ministrske liste v DZ bi Šarec teoretično lahko katerega izmed kandidatov tudi še zavrnil. "Na podlagi pogovora bom seveda potem podal odločitev, ker ne morem soditi ljudi po tem, kaj je kdo o njih rekel," je po prvem krogu pogovorov dejal Šarec.



Prešiček za kulturni evro

Kot je po pogovor za medije pojasnil Prešiček, sta se s Šarcem nekoliko spoznala in se pogovarjala o načinu delovanja ter o prioritetah na področju kulture. Prešiček je pogovor, ki je bil po njegovih besedah relativno kratek, ocenil za zelo prijetnega.

Ob tem je pojasnil, da je področje kulture zelo obsežno in da je odprtih kar nekaj vprašanj, med njimi medijska zakonodaja in prekarno delo. Kot je napovedal, bo kot minister poskušal pridobiti čim več denarja za kulturo. Po njegovem mnenju bo vsem lažje, če bo uveden kulturni evro, ki je dogovorjen v koalicijski pogodbi. "Upam, da se bodo tega držali, predsednik se s tem nekako strinja, kako bo v realnosti, bomo pa še videli," je dejal.

To, da kot glasbenik vstopa v politiko, je po njegovem mnenju tako prednost kot pomanjkljivost. "Predvsem čutim, da nisem politično obremenjen s političnimi igricami, ki obstajajo," je dejal saksofonist. Ker je delal na področju kulture, ve oziroma si vsaj predstavlja, da ve, kaj kulturniki potrebujejo. Ob tem pa je spomnil, da od leta 2010 vodi javni zavod z 250 zaposlenimi, ki organizira 200 prireditev na leto, zaradi česar se je že veliko ukvarjal z organizacijo in vodenjem. Obenem pa je ostal glasbenik in se namerava z glasbo aktivno ukvarjati še naprej, saj ne namerava samo ministrovati. "Upam, da bom kdaj tudi še kaj zaigral," je dodal.

Na vprašanje, ali je dobil občutek, da ga predsednik vlade ocenjuje kot ustreznega kandidata za vodenje kulturnega resorja, je odgovoril, da sta po njegovem mnenju oba ugotovila, da je ustrezen za ta resor.

Glede kritik njegove kandidature znotraj SD-ja pa je pojasnil, da je hvaležen za kakršna koli nesoglasja in kritike, saj to človeka spodbudi, da razmisli o stvareh. Tako sta se po njegovih navedbah z nekdanjim direktorjem Cankarjevega doma Mitjo Rotovnikom, ki je bil kritičen do Prešička, sestala, se pogovorila o odprtih vprašanjih in tudi rešila nesoglasja. "Poteza, da se na ministrsko mesto predlaga človek, ki ni iz politike, je gotovo nepričakovana. Mislim, da so Socialni demokrati s tem pokazali, da mislijo resno, da bi radi človeka, ki izhaja iz kulture, ki ima izkušnje na področju vodenja kulturnih ustanov, in da si želijo na tem področju nekaj narediti," je pojasnil.

Katičeva: Nekaj časa se že poznamo

Katičeva pa je dejala, da so se pri Šarcu pogovarjali o načinu sodelovanja in tudi o programu ter o sestavljanju koalicijske pogodbe. "Nekaj časa se že poznamo, tako da mislim, da bomo dobro delali tudi v prihodnje," je dejala, a dodala, da bo vse odvisno tudi od tega, kako se bodo odrezali na zaslišanju v DZ-ju.

Na vprašanje, ali se ji je zdel Šarec zadovoljen z vizijo vodenja pravosodnega ministrstva, je odgovorila, da so prioritete določene v koalicijski pogodbi, da pa bo več treba povedati na zaslišanju. "Predvsem pričakuje rezultate, trdo delo. Mislim pa, da smo do zdaj že pokazali, da znamo delati. Verjamem, da bodo tudi rezultati," je dodala. Glede možnosti veta, ki ga lahko Šarec uporabi na predloge kandidatov iz strank, je Katičeva pojasnila, da Šarec danes ni omenil te možnosti.

SMC in SAB pogojujeta

Šarec zdaj nadaljuje pogovore s kandidati SMC-ja. V SMC-ju so za ministra za gospodarstvo predlagali Zdravka Počivalška, za ministra za okolje Jureta Lebna, za ministrico za delo Ksenjo Klampfer in za zunanjega ministra Mira Cerarja. Z njim naj se Šarec tokrat ne bi posebej sestajal. V sredo pa se bo sestal še s kandidati, ki jih v vlado predlagajo v SAB-u in DeSUS-u. V SMC-ju in SAB-u s podporo njihovim kandidatom pogojujejo tudi vstop v koalicijo.

Vložitev liste ministrskih kandidatov so v Šarčevem LMŠ-ju napovedali za v petek, stranke peterice pa naj bi že v sredo podpisale koalicijsko pogodbo.

Sledeče procedure

Pred potrditvijo v DZ-ju pa morajo ministrski kandidati prestati še zaslišanje na pristojnih odborih. Delovna telesa DZ-ja še niso ustanovljena, po napovedih predsednika parlamenta Dejana Židana pa je za tokrat sklicana seja kolegija predsednika DZ-ja, kar omogoča tudi sklic izredne seje državnega zbora v sredo. Takrat naj bi poslanci tudi potrdili delovna telesa, je še napovedal Židan.

Ministrstvo Kandidat Stranka Finance Andrej Bertoncelj LMŠ Zdravje Samo Fakin LMŠ Notranje zadeve Boštjan Poklukar LMŠ Javna uprava Tugomir Kodelja LMŠ Gospodarstvo, tehnologija Zdravko Počivalšek SMC Okolje in prostor Jure Leben SMC Delo, družina, socialne zadeve Ksenija Klampfer SMC Zunanje zadeve Miro Cerar SMC Šolstvo, znanost, šport Jernej Pikalo SD Pravosodje Andreja Katič SD Kultura Dejan Prešiček SD Infrastruktura Alenka Bratušek SAB Razvoj in kohezija Marko Bandelli SAB Slovenci v zamejstvu Peter Jožef Česnik SAB Obramba Karl Erjavec DeSUS Kmetijstvo Aleksandra Pivec DeSUS

Al. Ma.