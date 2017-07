SDS bi na meji z Italijo postavil vsaj panelno ograjo

Grims svari pred morebitno hitro spremembo položaja

7. julij 2017 ob 13:38

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Branko Grims (SDS) predlaga vsaj postavitev panelne ograje na meji z Italijo, oz. druge preventivne ukrepe, ki bi dali jasen signali Italiji in migrantom, da se bo Slovenija zaščitila.

Predloge vladi je danes obravnavala komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb na zaprti seji, poleg tega pa so obravnavali tudi domnevno pranje denarja iz Irana prek NLB-ja med letoma 2008 in 2011, a o tem posebnih informacij Grims ni dal. Je pa pojasnil, da je bila glavna tema prebežniška kriza.

Poudaril je, da se je število prebežnikov v Evropo povečalo na raven, ki je bila v času, ko je bila odprta Balkanska pot. "Prek morja v Italijo pride vsak dan po več tisoč migrantov, izjemoma celo do 10.000," je dejal in dodal, da velik del tega pride v pristanišča mimo nadzornih točk, in sicer predvsem zaradi nevladnih organizacij. "Te pomagajo pri tem mednarodnem tihotapljenju ljudi, ki nima nobene zveze več s humanitarnostjo , ampak ogroža varnost in blaginjo celotne Evrope," je dejal.

Ob tem je Grims dejal, da je Avstrija napovedala nadzor na italijanski meji na Brennerju tudi s pomočjo vojske, Francija je proti Italiji že vzpostavila delni nadzor, francoski predsednik pa, da je napovedal drastično zaostritev protimigrantske politike.

Prepričan je, da bi že samo dvodnevni dotok prebežnikov, ki ga opaža Italija, za Slovenijo predstavljal nerešljivo varnostno in ekonomsko težavo, saj bi ostali tu, ker so na vseh drugih mejah že pripravljeni. "Avstrija je ohranila nadzor na meji s Slovenijo, Madžarska beguncev ne bo sprejemala, na Hrvaško ne bodo sami šli, niti jih tam ne bodo pripravljeni sprejeti. Slovenija torej ostane kot žep in to je najslabša možnost," je zatrdil.

Grims: Razmere se lahko hitro zaostrijo

Vladi je zato komisija predlagala, da bi na meji začela s preventivnimi ukrepi, s čimer bi po Grimsovem mnenju dali jasen signal prebežnikom, italijanski politiki in vladi, da se bo tudi Slovenija zaščitila. Komisija je zahtevala tudi, da jih vlada redno mesečno pisno obvešča o tej problematiki in da najkasneje do konca avgusta izdela dolgoročno oceno in strategijo razvoja prebežniške problematike z vidika Slovenije in predvidi ustrezne srednjeročne in dolgoročne korake.

Grims je opozoril, da se lahko razmere zaostrijo zelo hitro. "Če se bo v Franciji politika hitro zaostrila, in vse kaže, da se bo, v Avstriji se bo zagotovo, saj se jim bližajo volitve, se lahko položaj na slovensko-italijanski meji zaostri v nekaj tednih," je dejal. Spomnil je, da je Sloveniji do zdaj uspelo ohraniti sorazmerno varnost in da bi bilo skrajno neprevidno, da bi zdaj ne storili vsega, da to tudi obdržimo.

