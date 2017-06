Porić: Grimsove izjave razumemo kot priprave na linč muslimanov v Sloveniji

Financiranje džamije v Ljubljani

8. junij 2017 ob 17:20

Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Poslanca SDS-a Branka Grimsa zanima, zakaj ne prepovemo financiranja verskih skupnosti iz tujine, v islamski skupnosti pa to razumejo kot pripravo načrtov za rušenje džamije in linč muslimanov.

Blokada Katarja arabskih držav zaradi obtožb o podpori in financiranju terorizma ima posledice tudi za zvezo Nato in Slovenijo, je po seji komisije DZ-ja za nadzor varnostno-obveščevalnih služb (KNOVS) povedal njen predsednik Grims in izpostavil, da je Katar glavni financer gradnje džamije v Ljubljani. Težavo predstavlja posrednik, osrednja medresa, ki po Grimsovih besedah velja za skrajno vahabitsko.

To pa bi lahko predstavljalo tudi varnostno težavo v Sloveniji in Evropi zaradi infiltracije ljudi iz tega okolja, ki prihajajo na različne položaje v EU. Pojasnil je, da je s tem v povezavi na seji komisije vprašal, zakaj ne prepovemo financiranja verskih skupnosti iz tujine, a mu je predstavnica vlade odgovorila, da Slovenija o tem ne razmišlja.

"Fantazije, podtikanje in izkoriščanje"

Generalni sekretar islamske skupnosti v Sloveniji Nevzet Porić je v odzivu poudaril, da Grimsove današnje izjave razumejo kot pripravo načrtov za rušenje džamije in linč muslimanov v Sloveniji. Trditve o infiltraciji tujih idej ali posameznikov v delovanje Islamskega kulturnega centra pa je označil za "fantazijo, podtikanje in izkoriščanje krize v mednarodnih odnosih za ustvarjanje stigme nad muslimani v Sloveniji".

Izrazil je še zaskrbljenost islamske skupnosti v Sloveniji, ker se na manjšinsko skupnost muslimanov, ki je registrirana po slovenski zakonodaji in deluje na podlagi slovenskega pravnega reda, kaže s prstom zaradi nacionalističnih ali dnevnopolitičnih interesov posameznikov.

A. Č.