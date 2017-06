Slovenija skupaj z Norveško do otrok najprijaznejša država na svetu

Pozivi k naložbam v javne storitve in proti diskriminaciji

1. junij 2017 ob 10:49

New York - MMC RTV SLO/STA

Kje otroci najbolje živijo? Med 172 državami sveta je mednarodna organizacija Save the Children Slovenijo uvrstila skupaj z Norveško na prvo mesto. ZDA so za primerjavo na 36. mestu.

Z indeksom konec otroštva merijo zdravje in blaginjo otrok po svetu, pri čemer upoštevajo prehrano, dostop do šolanja, smrtnost dojenčkov, otroške poroke, otroško delo, najstniško nosečnost in regionalne spopade.

Organizacija Save the Children v poročilu opozarja, da se za najmanj 700 milijonov otrok po svetu otroštvo konča prezgodaj. Med glavnimi vzroki izpostavlja slabo zdravje, oborožene spopade, nasilje, otroške poroke, zgodnje nosečnosti, nedohranjenost, izključenost iz izobraževalnega sistema in otroško delo.

Najboljša Evropa in Južna Koreja

Med najboljšimi desetimi državami so z izjemo Južne Koreje, ki si z Nemčijo, Belgijo in Ciprom deli deseto mesto, same evropske države. Te države imajo zelo dobre ocene glede zdravja, izobraževanja in zaščite otrok. Med zadnjimi desetimi pa je sedem držav iz zahodne in osrednje Afrike.

Najslabša je Afrika, ki napreduje

Čeprav se otroštvo najhitreje konča v državah zahodne in osrednje Afrike, organizacija opaža napredek. Tako so na tem območju znižali stopnjo umrljivosti otrok, mlajših od pet let, na polovico v primerjavi z letom 1990, v Liberiji in Nigru pa celo za več kot dve tretjini. Devet držav je napredek močno pospešilo ali jim je uspelo, da se število otrok, ki umrejo pred petim letom, ne povečuje več. Ti in podobni uspehi kažejo, da so politične odločitve pomembnejše od bogastva države in da revščina ne sme biti ovira za napredek, ugotavljajo pri organizaciji Save the Children.

Poročilo poziva države, naj ukrepajo proti diskriminatornim politikam in običajem, vlagajo v javne storitve, da bi lahko dosegli cilje vsesplošnega razvoja, za katere so se pod okriljem ZN dogovorili leta 2015.

Ameriški časnik Daily News zaradi poročila, ki ZDA uvršča šele na 36. mesto, priporoča prvi dami ZDA Melanii Trump, naj svojega sina Barrona namesto iz New Yorka v Washington preseli kar v rodno Slovenijo, čeprav se njemu godi bolje kot povprečnemu ameriškemu otroku.

G. K.