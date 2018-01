Sindikati in delodajalci glede minimalne plače ostali vsak na svojem bregu

Ministrica si bo še prizadevala uveljaviti svoj predlog

24. januar 2018 ob 10:24

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Sindikatom in delodajalcem se ni uspelo dogovoriti o višini dviga minimalne plače - delodajalci namreč vztrajajo pri predlogu o 3,5-odstotnem dvigu, s čimer pa se sindikati ne strinjajo.

Generalni sekretar Združenja delodajalcev Slovenije Jože Smole je pojasnil, da so pogajanja končali v torek. Kot je poudaril, pri njihovem predlogu ni šlo za popuščanje, temveč razsodnost. Predlog bi namreč veljal tudi za prihodnje leto, ko se minimalna plača po Smoletovih bsedah ne bo nujno zvišala za več kot za stopnjo inflacije. "Izkušnje po tokratnem dvigu bodo vsekakor takšne, da ne bodo vodile v tako velike dvige," je prepričan.

Smole je ob tem pohvalil sindikate za pripravljenost na vnovična usklajevanja. "Pokazali so veliko mero razumevanja. Dogovoru smo bili precej bližje, kot je morda videti od daleč," je poudaril. Ministrstvo predlaga 4,7-odstotni dvig minimalne plače, s čimer se niso strinjali niti sindikati niti delodajalci.

Delodajalci so namreč najprej predlagali, da bi minimalno plačo dvignili za 1,7 odstotka, kolikor je lani znašala inflacija, sindikati pa za 6,2 odstotka. Ker soglasja v petek niso dosegli, so se v petek na seji ESS-ja dogovorili, da bodo poskušali do torka oblikovati skupen dogovor o višini dviga.

Po zakonu o minimalni plači višino minimalne plače za posamezno leto določi resorni minister po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji. Višina mora biti v uradnem listu objavljena do konca januarja posameznega leta, v tem primeru do tega petka, velja pa za delo za polni delovni čas od 1. januarja.

T. K. B.