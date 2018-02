Sirski begunec Šami boj nadaljuje na ustavnem sodišču

Miha Blažič je sporočil, da so vložili pritožbo na ustavno sodišče

16. februar 2018 ob 17:14

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Civilna družba si še vedno prizadeva preprečiti izročitev Ahmada Šamija na Hrvaško, zato so na zadnjo odločitev vrhovnega sodišča vložili ustavno pritožbo.

Sirski begunec, ki se je uspešno integriral v slovensko družbo, se še vedno vrti v sodnih mlinih. Potem ko je upravno sodišče decembra odločilo, da mora Šami do pravnomočnega sklepa sodnih postopkov ostati v Sloveniji, je vrhovno sodišče to uredbo odpravilo.

Šamijev zagovornik Miha Blažič je takoj po odločitvi vrhovnega sodišča konec januarja napovedal, da eno izmed možnosti vidi v ustavni pritožbi, zdaj je ta po Blažičevih besedah tudi vložena. Ahmad Šami je v Slovenijo prišel v času begunske krize, ko je našo državo prečkalo skoraj pol milijona beguncev. Februarja 2016 je zaprosil za mednarodno zaščito v Sloveniji, a jo je ministrstvo za notranje zadeve junija 2017 zavrnilo. Za njegovo obravnavo naj bi bila po mnenju ministrstva pristojna Hrvaška, temu je pozneje pritrdilo še Sodišče EU-ja.

Ob odločitvi vrhovnega sodišča 23. avgusta 2017 je začel veljati tudi šestmesečni rok za izročitev Šamija. Zanj so se novembra lani zavzeli civilna družba in nekateri politiki, saj si je begunec pri nas uredil življenje in se vključil v družbo. Predaja sosednji državi je bila tako preprečena, Šami pa je vložil novo prošnjo za azil in predlagal uporabo diskrecijske pravice.

Diskrecijska pravica za Šamija

Vrhovno sodišče še vedno ni presojalo o predlogu za uporabo diskrecijske klavzule, za to je namreč potrebna zahteva za revizijo odločitve upravnega sodišča. Ministrstvo za notranje zadeve je sicer sporočilo, da je zahtevo za revizijo odločitve že vložilo in dodalo, da več ne morejo komentirati.

