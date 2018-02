Grims: Podatek o 80 odstotkih več ilegalnih migracij bi moral vse skrbeti

Komisija DZ-ja

7. februar 2018 ob 18:36

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Komisija DZ-ja za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb je obravnavala varnostne razmere na Zahodnem Balkanu in v Sloveniji ob ponovnem odpiranju balkanske poti za nezakonite prebežnike.

Predsednik komisije Branko Grims (SDS) je po seji dejal, da bi moral podatek o 80 odstotkih več ilegalnih migracij vse skrbeti. Tokrat pri t. i. balkanski poti ne gre za organiziran tok prebežnikov, ampak prihaja do razpršenega toka, ki se mu priključujejo različne kriminalne združbe. Kot je pojasnil, po navedbah pristojnih služb pot od Beograda do Trsta stane 900 evrov, kar pa, da se "praviloma plačuje z drogo in se torej razcveta kriminal v vseh oblikah".

Ob tem je opozoril, da se tudi v mednarodnem okolju sešteva več neugodnih dejavnikov, ki vplivajo na položaj Slovenije in varnostni položaj v naši državi. Med drugim je pojasnil, da je v Grčiji okoli 60.000 nezakonitih prebežnikov, ki iščejo možne poti naprej v Evropsko unijo. Za Slovenijo je po Grimsovih besedah izjemno skrb vzbujajoča pot, ki se odpira proti Bosni, saj da gredo tam najbolj radikalni posamezniki. Po njegovih navedbah se še dodaten tok odpira čez Srbijo, saj so ukrepi na meji z Bolgarijo ostri, na meji z Madžarsko pa migrante ustavlja ograja. "To so razlogi, zaradi katerih se migrantski tokovi čedalje bolj obračajo v našo smer," je prepričan poslanec SDS-a. Izpostavil je še nastop desne vlade v Avstriji, ki napoveduje zaostritev migracijske politike, drugi potencialni problem pa so po Grimsovem mnenju volitve v Italiji, kjer za zdaj izrazito vodijo desne stranke, "ki napovedujejo bistveno zaostritev azilne politike in pospešen izgon vseh, ki ne izpolnjujejo pogojev za azil". Grims pohvalil vlado

Sicer pa je treba po Grimsovih navedbah pohvaliti slovensko vlado, ker ni odstranila ograje oz. zaščitnih ovir z meje. Spomnil je na ilegalne migrante na južni meji v zadnjem tednu in pojasnil, da gre le kakšen odstotek ilegalnih migrantov čez mejo tam, kjer je ograja, drugi pa tam, kjer ob nasprotovanju domačinov ograja ni bila postavljena. Poslanec je pohvalil tudi delovanje vojske, ki redno sodeluje pri mejnem nadzoru. Sicer pa je ob novinarskem vprašanju glede mnenja policije, da skoraj 80-odstotno povečanje ilegalnih migracij ni skrb vzbujajoče, ocenil nasprotno. "Ta odstotek je skrb vzbujajoč za vse, saj gre za povečanje na letni ravni," je dejal. Grims je pristojne danes tudi vprašal glede statusa sirskega begunca Ahmada Šamija. Prejel je odgovor, da je Šami še vedno v Sloveniji, po zagotovilih državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve Boštjana Šefica pa že tečejo postopki za njegovo premestitev na Hrvaško, je pojasnil predsednik komisije.

Al. Ma.