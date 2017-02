Skozi trojanske predore zdaj vozijo počasneje

Sekcijsko merjenje prinaša prve rezultate

27. februar 2017 ob 21:36

Ljubljana

V verigi trojanskih predorov se je povprečna hitrost vozil precej zmanjšala. To je rezultat sekcijskega merjenja hitrosti, s katerim so zaznali tudi 1.400 prekoračitev omejitve, kar ni veliko.

Po mesecu dni sekcijsko merjenje hitrosti od predora Trojane do konca predora Podmilj v smeri Ljubljane prinaša prve rezultate. Pri policiji in v Družbi za avtoceste RS so zadovoljni z rezultati, ker pa gre za brezplačni pilotni projekt policije in zasebnega podjetja 3M, bodo po šestih mesecih naprave odstranili.

Za trajno namestitev mora namreč policija izvesti javno naročilo. Sistem sicer stane od 200.000 do 300.000 evrov.

"Take sisteme je smiselno postavljati tam, kjer so visoke prekoračitve hitrosti, in na odsekih, kjer so velike zgostitve prometa, ker na ta način zagotovimo, da vsi vozijo enakomerno - na primer med Ljubljano in Vrhniko, kjer je velika gostota prometa," pravi Robert Vehovec s sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi.

Dolgoročno, še dodajajo na policiji, bi lahko s sekcijskim merjenjem opremili večji del avtocestnega omrežja.

