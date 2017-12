Slovenija in avstrijska Štajerska zahtevata, da se EU bolje pripravi na ponovitev begunskega vala

Četrto zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Štajerska

13. december 2017 ob 15:05

Brdo pri Kranju - MMC RTV SLO, STA

"Imamo zelo dobre, odlične odnose na državni ravni med Slovenijo in Avstrijo ter seveda tudi odlične odnose z deželo Štajersko," je poudaril zunanji minister Karl Erjavec po srečanju z deželnim glavarjem avstrijske Štajerske Hermannom Schützenhöferjem.

Na Brdu pri Kranju je potekalo četrto zasedanje Skupnega odbora Slovenija – Štajerska. Deželni glavar avstrijske Štajerske Hermann Schützenhöfer je poudaril, da so dobro sodelovanje še poglobili s pogovori o konkretnih področjih, denimo o sodelovanju policij na čezmejnem območju in o sodelovanju ob naravnih nesrečah.

Erjavec in Schützenhöfer, ki sta opravila tudi bilateralne pogovore, sta med drugim govorila o nuklearki v Krškem. Erjavec je zagotovil, da bodo opravili vse potrebno za nadaljnje obratovanje nuklearke za obdobje od leta 2023 do leta 2043. Podprli so tudi izvedbo čezmejne presoje vplivov na okolje.

Schützenhöfer je bil vesel, da so enotnega mnenja glede jedrske elektrarne, saj je bila to vedno skrb avstrijske Štajerske. Kljub odločbi ministrstva za okolje in prostor o izvedbi čezmejne presoje vpliva na okolje za podaljšanje življenjske dobe elektrarne se ta sicer še ni začela, saj je nuklearka sprožila upravni spor.

Dotaknila sta se tudi vprašanja varnosti in migracij ter se spomnila dobrega sodelovanja v času begunskega vala. "Vendar pa še naprej zahtevamo, da se EU bolje pripravi na morebitno ponovitev takšne situacije in da sprejme enotno migracijsko politiko," je izpostavil Schützenhöfer.

Različna mnenja glede na nadzorna na meji

Glede nadzora na meji med Slovenijo in Avstrijo je Schützenhöfer dejal, da te teme ne želijo napihovati. Pojasnil je, da nadzora ne opravljajo zaradi Slovenije, temveč so nadzor na mejah uvedli zaradi dogajanja v Evropi. Ob tem pa se trudijo, da so čakalne dobe čim krajše in izvajajo le najnujnejšo kontrolo.

Slovenija vztraja, da nadzor na meji ni potreben, saj obvladuje južno mejo s Hrvaško. "Ker nimamo skupne evropske rešitve, razumemo delovanje Avstrije. Ampak, ko bo znova govora o podaljšanju nadzora, bo Slovenija vedno na stališču, da to ni potrebno in da je treba zaščititi predvsem zunanje meje EU in Schengna," je pojasnil Erjavec.

Današnje zasedanje Skupnega odbora Slovenija - Štajerska je Erjavec označil za izjemno uspešno. V okviru odbora slovenska ministrstva in referati štajerske vlade rešujejo vprašanja, ki zadevajo prebivalce na obeh straneh meje, podpirajo projekte, ki so v skupnem interesu, ter izmenjujejo izkušnje in dobre prakse.

Na zasedanju so pregledali dosedanje sodelovanje po posameznih področjih ter predlagali vsebino sodelovanja v naslednjem obdobju. Med obravnavanimi temami so bili sodelovanje med univerzami, turizem, gospodarsko sodelovanje in skupno raziskovanje. "Imamo veliko stičnih točk, ki nas lahko vodijo do še boljšega sodelovanja in izboljšanja razmer za mlade v Sloveniji in na Štajerskem," je prepričan Schützenhöfer.

Možnosti skupnega razvoja avtonomnih vozil

Kot eno ključnih tem nadaljnjega sodelovanja na področju znanosti in raziskav vidi razvoj avtonomnih vozil. "Štajerska je na tem področju pionirska regija in želi skupaj s Slovenijo začeti pilotni projekt," je dejal in dodal, da bi zgradili konkretne odseke, na katerih bi preizkusili avtonomna vozila.

G. C.