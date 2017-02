Slovo Milene Močivnik, "pionirke ozaveščanja ljudi, da zapuščene živali obstajajo"

V Društvu za zaščito in pomoč živalim v stiski Lajka so Močivnikovo označili za pionirko ozaveščanja ljudi, da zapuščene živali obstajajo in da jih ne smemo prepuščati samim sebi in kruti usodi, temveč poskrbeti zanje po najboljših močeh - tako država kot tudi vsak posameznik. Foto: BoBo