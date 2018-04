Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.3 od 3 glasov Ocenite to novico! SLS, nekdaj med največjimi strankami, upa na vrnitev v parlament. Foto: BoBo Dodaj v

SLS na volitve s svojo listo

Sodelovali bodo z Zvezo za Primorsko

10. april 2018 ob 14:29

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Glavni odbor SLS-a je v ponedeljek soglasno potrdil sklep, da gre SLS na volitve s svojo listo. Predsednik stranke Marko Zidanšek je na odločitev vezal svojo zaupnico.

Predsednik Marko Zidanšek je članom glavnega odbor pojasnil ozadja, medijska podtikanja in napade nanj, so zapisali v SLS-u. Te napade po njegovi oceni pripravljajo tisti, ki so ustanovili svoje stranke, zdaj pa imajo takšne težave s samozavestjo in s kandidati. "SLS je s soglasno podporo samostojni listi dokončno zavrnil te špekulacije," so navedli.

Glavni odbor SLS-a je soglasno potrdil tudi sporazum o predvolilnem sodelovanju z Zvezo za Primorsko. Bistveni del sporazuma je, da bodo kandidati ZZP-ja nastopili na listi SLS-a, sicer pa sporazum podpira mnoge primorske razvojne projekte. Vodstvo SLS-a ga je predstavilo minuli teden ob podpisu sporazuma v Novi Gorici, ko so predstavili tudi model regionalizacije Slovenije, za katerega bo SLS iskala podporo v naslednjem sklicu DZ-ja. Soglasna odločitev glavnega odbora Zidanšku, kot pravi, pred volitvami vliva veliko zaupanje, saj so se najvišji funkcionarji - med njimi mnogi občinski svetniki, župani in podžupani, tudi evropski poslanec - zavezali, da bodo po svojih najboljših močeh pomagali v volilni kampanji. "Mi smo bili tisti, ki smo 'orali ledino' demokratizacije v Sloveniji, zato si zaslužimo, da gremo na volitve pod tem imenom," je so izjavo Zidanška še povzeli v SLS-u.

