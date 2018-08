SMC želi najprej vedeti, koliko bodo ukrepi iz koalicijske pogodbe stali.

Cerar želi postati zunanji minister

22. avgust 2018 ob 18:19

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

SMC bo imena ministrskih kandidatov za svoje resorje naznanil v ponedeljek, je sporočil predsednik stranke Miro Cerar. V stranki želijo tudi finančno vrednotenje koalicijske pogodbe.

Predsednik SMC-ja in vlade, ki opravlja tekoče posle, Miro Cerar verjame, da bodo lahko prihodnji teden podpisali koalicijski sporazum in nadaljevali sestavljanje vlade. "Volilni izid je terjal od nas več časa, več napora, situacija ni enostavna, ampak vredno si je bilo prizadevati," je izjavil na medijski konferenci. Zatrdil je, da je njegova stranka igrala konstruktivno vlogo v pogajanjih tako o vsebinah koalicijskega sporazuma kot tudi o sodelovanju med koalicijskimi strankami in z Levico ter tudi kadrovski razdelitvi mest.

Ob tem je spomnil, da se je sam umaknil od namere po zasedbi mesta predsednika DZ-ja. To funkcijo bi sprejel, ker to področje dobro pozna, toda presodil je, da je pomembneje, da se o tem mestu dogovorijo v nekonfliktnem ozračju. "Verjamem, da bo lahko uspešno kos tej nalogi," je dejal o kandidatu za predsedniško mesto Dejanu Židanu.

Prav tako so se v SMC-ju umaknili od kandidature podpredsednice DZ-ja, ob tem, ko jim je bilo določeno, da lahko prevzamejo vodenje petih ministrstev, pa so privolili v le štiri, je pojasnil Cerar.

Cerar: Nismo stranka kapitala

SMC je po njegovih besedah vztrajal pri tem, da prevzame vodenje takšnih resorjev, ki jih zna dobro upravljati, zato so si želeli resorje blizu gospodarstva. Zatrdil je, da niso stranka kapitala, ampak socialno-liberalna stranka, da pa so dokazali, da znajo spodbujati gospodarstvo na pravi način.

SMC bo sicer poleg gospodarskega prevzel tudi zunanje in okoljsko ministrstvo ter ministrstvo za delo. Prevzem teh resorjev po Cerarjevih navedbah kaže, da so pripravljeni prevzeti velike izzive.

Svoje kandidate za ministre bodo mandatarju za sestavo vlade Marjanu Šarcu sporočili v ponedeljek, ko bo svet stranke odločal tudi o vstopu v koalicijo, zato o njih Cerar tokrat ni želel govoriti. Pojasnil je le, da imajo dolgo klop mogočih kandidatov, med katerimi bodo izbirali, in da so v ožjem izboru tudi nekateri dozdajšnji ministri in državni sekretarji iz vrst SMC-ja.

Kaj bi počel kot zunanji minister

Sam bo najverjetneje prevzel zunanje ministrstvo. Napovedal je, da si bo prizadeval za to, da bo Slovenija vodila odprto in uravnoteženo zunanjo politiko. Po njegovih besedah se moramo zavedati, da smo jedrna članica Evropske unije (EU) in da moramo to negovati tudi v prihodnje, hkrati pa imeti dobre odnose z vsemi članicami EU-ja in tudi drugimi državami po svetu. Kot poseben izziv pa je omenil predsedovanje svetu EU-ja leta 2021. "Najbolj si želim, da se pomen zunanje politike za Slovenijo bolj usidra v zavest Slovencev," je dejal in poudaril njen pomen pri privabljanju tujih investitorjev.

Če bo dozdajšnja finančna ministrica Mateja Vraničar Erman funkcijo opravljala tudi v prihodnji vladi, o čemer se je Šarec z njo že dogovarjal, bo Cerar, kot je dejal, zadovoljen. Vraničar Ermanova je po njegovih besedah izredno odgovorna in poštena, v prvi vrsti pa ima skrb za zdrave javne finance.

Do dela ministrstva za delo, ki zdaj prihaja v roke SMC-ja, je bil Cerar kritičen, saj da jim ni uspelo v zadostni meri opraviti vseh nalog. Cerar pričakuje, da bo med ministrstvoma za delo in za gospodarstvo ter drugimi resorji, ki posegajo v področje gospodarstva in sociale, nastalo konstruktivno sodelovanje, "boljše, kot je bilo morebiti kdaj v vladi, ki sem jo vodil".

Koliko bodo stali ukrepi koalicijske pogodbe

Pred oblikovanjem vlade pa v SMC-ju želijo, da v koaliciji tudi finančno ovrednotijo vse naloge in projekte, ki so si jih zadali v koalicijskem sporazumu, saj menijo, da mora Slovenija obdržati javnofinančno stabilnost. "Vesel sem, da so vsi koalicijski partnerji to našo pobudo takoj sprejeli, zato pričakujem, da bomo v prihodnjih dneh to naredili," je dejal.

Pojasnil je, da je tudi sam pridobil nekatere okvirne izračune. O številkah ni želel govoriti, je pa dejal, da bi znala biti odstopanja od javnofinančnih zmožnosti precejšnja. Po njegovih besedah se lahko težava reši tako, da se načrtovani ukrepi porazdelijo in da se postavijo prioritete.

Cerar je priznal, da bo delo v vladi zelo zahtevno, ker bo vlada manjšinska, v njej pa bo veliko partnerjev, kar bo zahtevalo veliko potrpežljivosti in sporazumevanja. S položaja predsednika vlade se poslavlja "zelo pomirjen", ker jim je v njegovem mandatu uspelo državo popeljati iz krize in nekoliko dvigniti raven politične kulture. "Razumem, da je volilni izid takšen, da mora priti drug," je dejal in zatrdil, da ne odhaja z grenkimi občutki.