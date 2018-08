Kadrovski razrez nove vlade. Bo SAB prevzela ministrstvo za infrastrukturo?

Peterica strank se pogaja o kadrovski sestavi 13. slovenske vlade

13. avgust 2018 ob 19:34

Ljubljana - MMC RTV SLO, Televizija Slovenija, STA

Generalni sekretarji strank petorčka so opravili prvi krog kadrovskih usklajevanj. Generalni sekretar SAB-a Jernej Pavlič je potrdil, da je stranka odstopila od želje po podpredsedniškem mestu za Alenko Bratušek. SAB naj bi sicer po neuradnih informacijah prevzel ministrstvo za infrastrukturo, ki so si ga sicer želeli v SD-ju in SMC-ju.

Nova vlada bo ostala pri 14 ministrstvih, pri čemer bo LMŠ-ju pripadlo pet ministrstev, med njimi najverjetneje tudi finančno ministrstvo, ki naj bi ga prevzel Vojko Urlep. Prav tako naj bi LMŠ prevzel ministrstvo za zdravje, po katerem med peterico strank ni velikega povpraševanja. SD naj bi poleg položaja predsednika državnega zbora prevzela še tri ministrska mesta, pri čemer se po poročanju novinarja TV Slovenija Gregorja Drnovška najbolj nagiba k ministrstvom za šolstvo, kulturo, pravosodje in gospodarstvo.

Tri resorje bo prevzel SMC, pri čemer si najbolj želi prevzeti ministrstvo za infrastrukturo in gospodarstvo, a Marjan Šarec ni navdušen nad tem, da bi obe ministrstvi prevzela ena stranka, skoraj zagotovo pa naj bi Miro Cerar prevzel ministrstvo za zunanje zadeve. Predsednik DeSUS-a Karl Erjavec naj bi po desetih letih znova postal minister za obrambo, DeSUS pa bo poleg tega prevzel še okoljsko ali kmetijsko ministrstvo. SAB bo prevzel dva resorja, pri čemer bo Alenka Bratušek nova ministrica za infrastrukturo.

V petek bo potrjen tudi kandidat za podpredsednika državnega zbora, ki bo prišel iz vrst SMC-ja. Matej Tonin bo sporočil datum, ko se namerava umakniti z mesta predsednika državnega zbora, če pa tega ne bo storil, naj bi ga predstavniki petih strank razrešili. Po trenutnih predvidevanjih naj bi že prihodnji četrtek dobili novega predsednika in podpredsednika državnega zbora.

