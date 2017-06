Poudarki Med predlaganimi ukrepi ŠOS-a je dvig študentske olajšave in vezanje zdravstvenega zavarovanja na status študenta. Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 2.2 od 17 glasov Ocenite to novico! Predsednik ŠOS-a Aleksandar Spremo poudarja, da bodo pri ŠOS-u, čeprav je njihov predlog že v zakonodajnem postopku, nadaljevali predvidene aktivnosti v podporo zakonu. Foto: BoBo/Žiga Živulović ml. Pri ŠOS-u so zaradi usklajevanja zakona zamudili rok za zbiranje podpisov podpore še pred parlamentarnimi počitnicami, a jim je naproti stopil predsednik državnega zbora in njihov predlog sam vložil v zakonodajni postopek. Foto: BoBo Sorodne novice Študentska organizacija zbira podpise za odpravo varčevalnih ukrepov Študentsko organizacijo bo vodil Aleksandar Spremo Dodaj v Za prikaz vsebine morate omogočiti vtičnike za družbena omrežja (Twitter, Facebook, Scribble, ...), ki uporabljajo piškotke za sledenje uporabnikov. S pritiskom se strinjate z uporabo piškotkov! Dovoli Prekliči

ŠOS na spletu zbira podpise podpore za odpravo "varčevanja pri mladih"

ŠOS-ov predlog zakona je v parlamentarni postopek že vložil Milan Brglez

12. junij 2017 ob 12:56

Ljubljana - MMC RTV SLO

"Krize ni več in varčevanje pri mladih ni več potrebno. Določene pravice so se našim staršem že vrnile, čas je, da se preneha tudi varčevanje pri mladih," poudarja predsednik študentske organizacije Slovenije (ŠOS) Aleksandar Spremo ob predstavitvi predloga Zakona o urejanju položaju študentov (ZUPŠ).

Ta je po dolgotrajnem usklajevanju le pristal v zakonodajnem postopku. Pri ŠOS-u so zakon sprva nameravali vložiti v zakonodajni postopek s podpisi 5.000 volivk in volivcev, a se je zaradi usklajevanja tehničnih podrobnosti z zakonodajno pravno službo državnega zbora priprava zakona zavlekla do točke, ko zbiranje podpisov pred parlamentarnimi počitnicami ni bilo več mogoče. "Ker bi se zaradi parlamentarnih počitnic zbiranje zakona zavleklo do jeseni, smo se s predsednikom državnega zbora Milanom Brglezom dogovorili, da bo on vložil predlog v zakonodajni postopek kot prvi med enakimi," poudarja Spremo.

Sedaj bodo na študentski organizaciji v podporo svojemu predlogu poskušali prepričati še parlamentarne stranke in resorne ministre. "Mi jim v prvi vrsti želimo predstaviti vse predloge in seveda si želimo, da bi nas vsi podprli." Na vprašanje, kolikšno podporo si obetajo glede na do sedaj opravljene pogovore s tega področja, pa Spremo odgovori le, da "zaenkrat kaže dobro".

Poseg v šest zakonov

Sicer pa predlagani ZUPŠ posega v šesterico drugih zakonov, podobno kot je v času krize v več zakonov posegel Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). S sprejetjem ZUPŠ-a bi se tako v prvi vrsti spremenil zakon o dohodnini, tako da bi se študentska olajšava dvignila z zdajšnjih 2.477,03 evra na 3.302,70 evra, s čimer bi se študentom z davčno razbremenitvijo izboljšal socialni položaj.

Druga predlagana sprememba se nanaša na subvencioniranje študentske prehrane, v katero je posegel prav ZUJF. Pri ŠOS-u tako predlagajo subvencioniranje obrokov do 22. ure in tudi v poletnih mesecih, obenem pa predlagajo dvig višine subvencije z 2,63 evra na 2,78 evra.

Zavarovani tudi po 26. letu?

ZUPŠ predvideva tudi poseg v zakon o zdravstvenem varstvu, in sicer tako, da bi se pravica do zavarovanja vezala na status dijaka oziroma študenta in ne bi bila več starostno omejena s 26. letom. Pri ŠOS-u so namreč prepričani, da je zdajšnja ureditev za mlade diskriminatorna.

Na vprašanje, ali je taka sprememba ob napovedani zdravstveni reformi, ki predlaga ukinitev dodatnega zavarovanja, sploh smiselna, pa Spremo odgovarja, da njihov predlog lahko stopi v veljavo že septembra, medtem ko je dejansko sprejetje zdravstvene reforme še vedno v zraku, volitve pa se približujejo. "Mi smo v okviru pogovorov bili tudi na ministrstvu za zdravje, kjer pa nad našimi predlogi niso bili navdušeni," še dodaja Spremo.

Pri ŠOS-u predlagajo tudi spremembe zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, in sicer tako, da bi bilo omogočeno prejemanje štipendije tudi tujim državljanom, ki bivajo v Sloveniji. S spremembo zakona o štipendiranju pa bi štipendisti, ki med študijem izpolnjujejo pogoje za pridobitev dodatka za bivanje, tega tudi prejeli.

Ureditev posebnih statusov

Zadnji zakon, v katerega pa bi ZUPŠ posegel, je zakon o visokem šolstvu. V prvi vrsti predlagajo ureditev statusa študentov s posebnimi potrebami in študente s posebnim statusom, kot so športniki, umetniki ali študentje starši. Sprememba bi tako ministrstvu naložila ureditev njihovega položaja s posebnim pravilnikom. Druga sprememba pa se nanaša na podaljšanje trajanja statusa študenta do izteka študijskega leta tudi na drugi stopnji. "Da ne bi prihajalo več do situacij, da bi vsi ljudje na zagovor magistrskega dela čakali na septembra, kar vodi v preobremenitev fakultet."

Tudi zakon o visokem šolstvu naj bi sicer v kratkem dočakal prenovo, kot je že napovedala vlada, a Spremo tudi tu vidi možnost za uveljavitev sprememb že z naslednjim študijskim letom, kar pa seveda ne izključuje nadaljnjih sprememb ureditve na področju visokega šolstva.

Ne glede na to, da je predlog ŠOS-a že vložen v zakonodajni postopek, pa so se pri ŠOS-u kljub temu odločili za zbiranje podpisov podpore. Podpise zbirajo na spletni strani kajpami.si in upajo, da jim bo z zadostno podporo tudi po tej poti uspelo prepričati poslanske skupine, da "je treba zaključiti varčevanje pri mladih", sklene Spremo.

Luka Lukič