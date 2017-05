Spolne delavke v Sloveniji in na Hrvaškem: med stigmatizacijo in pomanjkanjem podpore

Primerjalna raziskava o položaju spolnih delavk in delavcev v Sloveniji in na Hrvaškem

22. maj 2017 ob 17:19

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prostitucija v Sloveniji kljub dekriminalizaciji ostaja tema z roba družbe, saj se spolni delavci in delavke v praksi srečujejo s kršitvami svojih pravic, ki ostajajo nekaznovane in neproblematizirane. Podobno je tudi na Hrvaškem, kjer pa se spolni delavci in delavke zaradi kriminalizacije srečujejo še z institucionalnim nasiljem.

Tako so pokazali izsledki primerjalne raziskave položaja prostitucije v Sloveniji in na Hrvaškem, ki je nastala v sodelovanju Mirovnega inštituta, Inštituta društvenih znanosti Ivo Pilar in Independent social research foundation. V raziskavi so opravili intervjuje s spolnimi delavkami v Ljubljani, Zagrebu in Splitu. V obeh državah je prostitucija stigmatizirana, medtem ko spolni delavci nimajo na voljo organizacije na katero bi se lahko obrnili, pogosto pa se tudi ne zavedajo svojih pravic.

Temeljna razlika pri obravnavi prostitucije v Sloveniji in na Hrvaškem je v tem, da v Sloveniji prostitucija ni kriminalizirana oziroma ni del kazenskega zakonika z izjemo zvodništva oziroma zlorabe prostitucije, ki je kaznivo dejanje. Je pa v zakou o javnem redu in miru opredeljeno vsiljivo ponujanje spolnih uslug, je uvodoma poudarila Mojca Pajnik, zato lahko pri nas govorimo o modelu delne dekriminalizacije. "Torej se ohranja nek element kaznovanja, ki ima v praksi kot posledico stigmatizacijo."

Popolna dekriminalizacija bi bil model, ki bi prositucujo izvzel iz kaznovalnih zakonikov, je še poudarila Pajnikova in dodala, da "Slovenija tako ohranja prostitucijo kot družbeno nezaželeno." A dekriminalizacija je le en vidik, saj je veliko neznank tudi na področju možnosti legalnega opravljanja poklica, ki ga ni mogoče registrirati. "Spolnim delavcem je sicer na voljo registracija poklica barske plesalke ali podobno, lahko pa tudi drug poklic, skratka zakonodaja to pušča v neki negotovi situaciji." Pajnikova je ob tem poudarila tudi, da bi pretirano normiranje poklica, kot so obveznosti in birokratske zahteve lahko tudi privedle do neželenih učinkov.

Hrvaška skoraj zaostrila kaznovanje

Na Hvaškem pa je prostitucija prav tako opredeljena v zakonu o javnem redu in miru, pojasnjuje Ivana Raddačič, prav tako pa je kaznovano kakršnokoli sodelovanje pri prostituciji od napeljevanja do oglaševanja. Zadnji predlog zakonodaje je vključeval kaznovanje tako strank kot posrednikov in drastično povečane kazni za spolne delavce oziroma delavke, a je zaradi padca vlade zakon ostal na delovni mizi. "Empiričnih raziskav s tega področja je zelo malo, še največ zanimanja za to področje kažejo mediji."

Spolni delavci so na hrvaškem izpostavljeni institucionalnemu pritisku. "Tu ni težava samo stigmatiziranost, temveč aretacije. Bili so tudi primeri aretacij prostovoljcev, ki so jim delili kondome. Potem pa se ti ljudje niit ne zavedajo svojih pravic v odnosu do policije in jim tudi vse dovolijo. Spolne delavke so izpostavljene tudi nasilju s strani zvodnikov ali strank, ki ga ne prijavljajo, saj bi bile potem aretirane. Skratka prihaja do veliko kršitev človekovih pravic, s čimer pa se nihče ne ukvarja, saj je javni diskurz bolj usmerjen v moralni vidik prostitucije," je Radačilčeva izpostavila temeljne ugotovitve raziskave.

Prostitucija kot prehodno obdobje

V slovenskem delu raziskave so opravili intervjuje z devetimi spolnimi delavkami, je pojasnila Emanuela Fabjan. Dve intervjuvanki sta visoko izobraženi , pet jih ima srednješolsko izobrazbo, dve pa še študirata. Vse imajo slovensko državljansko, ena živi v izvenzakonski skupnosti, ena je poročena, štiri pa imajo otroke. Vse sogovornice izpostavljajo prednosti hitrega zaslužka in finančno stisko povezano s prekarizacijo dela v današnji družbi. "Vse intervjuvanke tudi vidijo to kot prehodno obdobje v življenju, dokler ne uresničijo nekaterih svojih ciljev. Zavedajo pa se predvsem odsotnosti socialnega varstva, kot je nadomestila, pokojninske dobe, pri tem delu" .

Slovenske spolne delavke, ki so sodelovale v raziskavi so poudarile, da imajo s strankami pozitivne izkušnje, čeprav je vsaka doživela tudi kako negativno izkušnjo, pri čemer je več negaitvnih izkušej z mladimi strankami. "Spolne delavke si tudi izmenjujejo telefonske številke nasilnih strank, ki se jim potem ne oglašajo na telefon. Nekatere pa selekcijo med strankami naredijo tudi s spremembo oglasa."

Elementi prekarnosti tudi v prostituciji

Mojca Pajnik je ob tem poudarila, da so v raziskavo vključene le spolne delavke, ki delujejo samostojno in niso najbolj prekarne oblike spolnega dela. "V raziskavo niso zajete delavke v nočnih klubih, kjer po podatkih policije tudi prihaja do hujših oblik nasilja." Kljub temu ta dekleta občutijo tudi stigmo, saj veljajo številni predsodki, kot je higienska podpovprečnost, ogrožanje okolice, očitki o brezdelstvu, in pododbno. "Imeli pa smo tudi primer dekleta, ki je poudarila, da se bolj stigmatizirano počuti, da živi v svetu, kjer imajo nekateri vse, drugi pa se komaj prebijajo iz meseca v mesec."

Medtem ko je v Sloveniji prevladujoča samoorganizirana prostitucija v lastnem stanovanju, pa je na Hrvaškem prisotnih več različnih oblik, od ulične, do zvodnništva in tudi samoorganizrianja, je poudarila Stephanie Stelko. "Spolni delavci so pogosto poudarjali pozitivne izkušnje s strankami, čeprav je vsak že imel slabo izkušnjo s stranko." Kriminilizacija pa na Hrvaškem nekaterim strankam omogoča, da spolne delavke izsiljujejo oziroma zahtevajo brezplačno storitev in grozijo, da bodo v nasprotnem primeru povedali svojcem s čim se ukvarjajo.

Od finančne stiske, do želje

Raznolike so bile tudi spolne delavke, ki so sodelovale v raziskavi na Hrvaškem, saj so bila vključena dekleta, ki so se samoorganizirala, dekleta ki delajo samostojno in tudi dekleta ki delajo za zvodnike. Tudi razlogi za to odločitev so bile med njimi različne, ena je v to vstopila zaradi financiranja odvisnosti od drog, večina zaradi finančnih težav, ena pa tudi, ker ji je ta poklic všeč.

Predvsem hrvaške spolne delavko občutijo težave v odnosu do policije, "čeprav tudi tu ni vse črno-belo," je poudarila Ivačičeva in dodala, da se nekaterim dogaja, da jih policisti preganjajo tudi v zasebnem življenju. "Imeli smo primer dekleta, ki so jo policisti, ko je bila s svojim sinom kar aretirali, dokler jim ni dokazala, da je to njen sin." So pa na Hrvaškem spolne delavke izpostavile tudi težavo v koruptivnem sodelovanju med zvodnikom in policijo. Neprimerno obravnavo s strani policije pa so doživele tudi spolne delavke v Sloveniji, je ob tem dodala Pajnikova.

Egalitarna samoorganiziranost kot protiutež zvodništvu

Izkušnje z zvodništvom so podobne tako v Sloveniji kot tudi na Hrvaškem. Temeljna težava je povezana s provizijo, ki je zelo visoka. Težava pa je tudi z nasiljem in splošnim nelagodjem zaradi prisotnosti nekoga drugega. "Pri samoorganiziranem modelu, pa so vsa dekleta v enakem položaju in enakovredno sofinancirajo stroške," je poudarila Pajnikova.

Tretje področje, ki je bilo vključeno v raziskavo je področje zdravja. Fabjanova je ob tem poudarila, da so intervjuvanke včasih slabo obveščene o možnostih testiranja na spolno prenosljive bolezni. "Predvsem se bojijo etiketiranja zdravniškega osebja zaradi njihove dejavnosti, ima pa ena intervjuvanka na tem področju izjemno pozitivne izkušnje."

Na Hrvaškem so z vidika zdravja opazili težavo predvsem pri zvodnikih, ki pričakujejo določen zaslužek v noči, "pa potem ta dekleta proti koncu večera pristajajo tudi na nezaščitene spolne odnose, ki so tudi dražji." Za razliko od slovenskih sogovornic pa so hrvaške bile deležne tudi predsodkov pri zdravnikih.

Dekriminalizacija in podporne organizacije

Avtorice so zato v okviru študije pripravile tudi priporočila za odločevalce. Na Hrvaškem je v prvi vrsti ukinitev kaznovanja, kadar ni prisile in nasilja v okviru te dejavnosti, prav tako pa dekleta pogrešajo odzivnost policije v primerih nasilja. Avtorice obenem opozarjajo tudi, da primeri držav, ki so se odločile za popolno dekriminalizacijo poklica kažejo pozitivne učinke v praksi.

Poleg dekriminalizacije pa je potrebna tudi podpora spolnim delavkam in delavcem, ki se v praksi velikokrat znajdejo brez potrebnih informacij s področja zdravja, zaščite pred nasiljem in podobno. Intervjuvanke so med drugim poudarile, da pogrešajo izobraževalne dogodke, kjer bi lahko bed seboj delile informacije in izkušnje, kot tudi projekte, ki bi naslavljali potrebe spolnih delavcev brez "spektakelskih" razprav o tem področju.

Luka Lukič