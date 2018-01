Stavka: Delo bodo prekinili vzgojitelji, cariniki, veterinarji, farmacevti ...

Prva od štirih stavk v javnem sektorju

24. januar 2018 ob 08:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

16 sindikatov javnega sektorja je pripravilo enodnevno opozorilno stavko pod sloganom Vrnite nam odvzeto!, zaradi česar se bo ponekod delo ustavilo tudi za ves dan. Na svoje zahteve pa bodo delavci opozorili tudi na posebnem shodu pred stavbo vlade.

Prva v seriji stavk v javnem sektorju je stavka, ki jo organizira pogajalska skupina pod vodstvom Jakoba Počivavška. Gre za 16 sindikatov z različnih področjih dela, in sicer: sindikat državnih organov, sindikat veterinarjev, sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa), sindikat carinikov, sindikat farmacevtov Sifarm, sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam, Sindikat vladne agencije Slovenije (SVAS), Sindikat slovenskih diplomatov, sindikat laboratorijske medicine Silmes, sindikat novinarjev, sindikati centrov za socialno delo Since 07, sindikat sevalcev, KNSS Neodvisnost, visokošolski sindikat, sindikat ministrstva za obrambo, sindikat socialnega zavarovanja, sindikat zdravstva in socialnega varstva.

Še nekaj drugih sindikatov (npr. sindikat poklicnega gasilstva in sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J) pa se bo omenjenim združenjem pridružilo na protestnem shodu, ki bo 5 minut čez 12. uro pred stavbo vlade. Koliko ljudi se bo pridružilo stavki, v sindikatih niso želeli napovedovati. Kot so pojasnili, gre za odločitev vsakega posameznika, ki se lahko nenazadnje še na dan stavke odloči, ali bo v njej sodeloval. Na protestnem shodu pred vlado pa pričakujejo nekaj tisoč ljudi.

Opozorila pred neenako obravnavo v plačnem sistemu

Sindikati vlado opozarjajo, da je z ločenimi dogovori s posameznimi skupinami, v prvi vrsti zdravniki, posegla v enoten plačni sistem. S stavko zahtevajo, da se znova vzpostavijo ustrezna razmerja in popravijo plače tudi drugim; za tiste do 26. plačnega razreda zahtevajo dvig za dva plačna razreda, višje na plačni lestvici pa za tri do štiri, saj v tem delu še niso odpravljali plačnih anomalij. Med stavkovnimi zahtevami je tudi takojšen začetek odpravljanja vseh varčevalnih ukrepov, vključno z odpravo osemodstotnega znižanja plač.

A pogajanja z vladno stranjo doslej niso bila uspešna. Po napovedi stavke so se sestali dvakrat, novo srečanje med pogajalci obeh strani pa zaenkrat ni predvideno. Glavni vladni pogajalec minister za javno upravo Boris Koprivnikar zagotavlja, da je vlada pripravljena na dialog, a ne more sprejemati zavez, ki bi bile škodljive za državo. Po vladnih izračunih bi namreč vse stavkovne zahteve pomenile 991 milijona evrov in je zato nemogoče ugoditi vsem. Sindikatom pa sporoča tudi, da osnove za plačilo stavke ni.

Kako bo stavka potekala?

Glede na naravo dela bodo na posameznih področjih stavkali različno. Najsplošneje, na delovnih mestih, bodo predvidoma stavkali na upravnih enotah, v zaporskem sistemu, pa tudi v državnem zboru, kjer so zato za en dan prekinili redno januarsko zasedanje. Na fakultetah bodo večinoma odpadla predavanja. Kjer so izpitni roki, bo presoja prepuščena posamezniku, ne bodo pa odpovedovali že dolgo napovedanih izpitov. Omejene bodo tudi storitve na centrih za socialno delo, kjer bodo opravljali le najnujnejše. Na Agenciji za varnost prometa ne bodo izvajali izpitov.

Zaradi stavke zaposlenih bo ovirano tudi delo Finančne in Geodetske uprave. Z veterinarske uprave pa sporočajo, da se bodo odzivali na nujne zadeve, vse nenujne pa preložili na drug dan. V nekaterih kulturnih ustanovah bodo odpadle predstave in prireditve v gledališčih, knjižnice v večjih mestih pa bodo imele danes zaprta vrata. Prav tako bodo stavko občutili tudi poslanke in poslanci, saj zaradi stavke zaposlenih v državnem zboru, danes ne bo sicer redne seje parlamenta ali sej odborov.

Zaposleni v zdravstvu, ki so združeni v zdravstveni sindikat Pergam (medicinske sestre, bolničarji, strežnice, laboratorijski tehniki in farmacevti), napovedujejo, da bodo v času stavke opravljali le nujna dela in tista opravila, ki jim jih narekuje zakonodaja. Člani sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir) napovedujejo, da bodo zaprti nekateri vrtci (predvidoma 17 - varstvo bo sicer zagotovoljeno) in osem osnovnih šol, v katerih bodo stavkali čistilke, hišniki in strokovni sodelavci. Zaradi stavke članov sindikata kulture in narave Slovenije pa bodo zaprti številne knjižnice, arhiv, gledališča oz. bosta izposoja knjig in ogled predstav omejena.

Veterinarji, cariniki, vojaki in zaposleni v Sovi imajo omejitve pri stavki

Veterinarji bodo stavkali tako, da bodo izvajali le nujne ukrepe ob morebitnem izbruhu posebnih bolezni in nujne ukrepe za zaščito živali, na primer pri sumu kaznivega dejanja mučenja živali, drugih del pa ne bodo opravljali. Cariniki oz. zaposleni na finančni upravi bodo stavkali na delovnih mestih, in sicer tako, da bodo opravljali temeljitejše nadzore na mejnih prehodih. Sindikat ministrstva za obrambo zaradi zakonskih omejitev stavke ne more napovedati, podobno je tudi v slovenski varnostno-obveščevalni službi, kjer sicer stavkajo že od 30. novembra, a ne na klasičen način.

Na Radioteleviziji Slovenija se stavki pridružujemo z neke vrste bojkotom političnih funkcionarjev tako, da bodo program namenili predvsem stavkovnim temam. Vse daljše dnevnoinformativne oddaje bodo predvidoma krajše vsaj 5 minut. V teh oddajah bo prebrana tudi izjava o stavki, vsako polno uro se bo na TV-ju odvrtela pasica z napisom o stavki, na radiu jo bodo prebirali spikerji.

V sredini februarja pa se napoveduje še nekaj ločenih stavk. Prvi jo bodo izvedli policisti, in sicer 12. februarja. Za dan pozneje, 13. februar, so stavko napovedali v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki se prav tako želita ločeno pogajati. 14. februarja pa bodo stavkali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), zaradi česar bosta omejena varstvo otrok, pouk itd.

T. K. B.