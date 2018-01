Verk: Stavka obveščevalne službe je nekaj, česar države, ki dajo vsaj nekaj nase, ne poznajo

Premierja poziva na pogovor

19. januar 2018 ob 07:56

Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Delovna mesta Sove ne morejo in ne smejo biti predmet javne razprave na pogajanjih sindikatov javnega sektorja in vlado, v pismu, ki ga je naslovil na državni vrh, opozarja predsednik sindikata državnih organov.

Frančišek Verk je namreč v pismu, namenjenem predsedniku republike Borutu Pahorju, ministru za javno upravo Borisu Koprivnikarju, vodjem poslanskih skupin v državnem zboru, predvsem pa predsedniku vlade Miru Cerarju, opozoril, da se je stavka v Sovi začela že 30. novembra in traja še danes, "saj niti direktor Sove niti vi kot predsednik vlade, ki vam je direktor Sove neposredno odgovoren, nista našla nujno potrebnega časa oz. volje za sestanek oz. za pogajanja s sindikatom zaposlenih v Sovi".

Zahtevajo ločena pogajanja

Poudaril je, da delovna mesta Sove ne morejo in ne smejo biti predmet javne razprave na pogajanjih, ki jih vodijo sindikati javnega sektorja z vladno pogajalsko skupino. Zato od premierja Cerarja zahteva, da v najkrajšem možnem času sprejme na pogovor predstavnika obeh sindikatov, da se dogovorijo o takojšnjem začetku pogajanj med njimi in direktorjem Sove Zoranom Klemenčičem oz. pooblaščenimi pogajalci vlade. Eden izmed dveh sindikatov v Sovi, Sindikat varnostne agencije Slovenije (SVAS), je sicer pridružen član Sindikata državnih organov Slovenije, katerega predsednik je Verk.

Stavkajo zaradi izgorelosti

Verk je ob tem poudaril še, da uslužbenci Sove stavkajo zaradi izgorelosti, saj so preobremenjeni, na nekaterih delovnih mestih pa so celo slabše plačani od zaposlenih na povsem primerljivih delovnih mestih v policiji, čeprav bi morala biti njihova delovna mesta glede na pomembnost in strokovnost ter varnostno zahtevnost višje vrednotena od policijskih.

Stavka obveščevalne službe je nekaj, česar države, ki dajo vsaj nekaj nase in na zunanjo varnost države, državljanov in gospodarstva, enostavno ne poznajo, saj se za plače agentov obveščevalnih služb niti ni treba kaj posebej pogajati, ker je samoumevno, da morajo biti primerljivo boljše od drugih plač v sektorju država, je še zapisal.

Večino nalog morajo opravljati kljub stavki

Kot omenjeno, v Sovi del uslužbencev stavka že od konca novembra. Takrat so v vladnem uradu za komuniciranje za MMC poudarili, da si "vodstvo agencije in sindikat agencije prizadevata za tvoren dialog in čimprejšnjo ustrezno rešitev". Ob tem so poudarili še, da agencija "naloge, pomembne za nacionalno varnost in druge interese države, opredeljene v prvem in drugem odstavku Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, tudi med stavko izvaja nemoteno in v skladu z določili 36. člena ZSOVA, v katerem je sicer ustavno zagotovljena pravica delavcev do stavke omejena".

T. K. B.