Kdo bo stavkal, kdaj in kako? Prvi "v boj" splošni javni sektor.

Sledile bodo še stavke policistov, zdravstva in šolnikov

19. januar 2018 ob 15:32

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bliža se prva v nizu stavk javnega sektorja - v sredo bodo delo prilagodili, odložili ali pa se ga še temeljiteje lotili zaposleni na številnih področjih javnega sektorja, od veterinarjev, farmacevtov in carinikov do zaposlenih v državnih organih, vrtcih, zdravstvenih zavodih itd.

Kot je znano, so sindikati za prihodnje tedne napovedali več ločenih stavk, najprej pa bo v sredo, 24. januarja, na vrsti splošna stavka zaposlenih v javnem sektorju, v okviru katere bodo stavkali zaposleni, ki so vključeni v 16 sindikatov pogajalske skupine pod vodstvom Jakoba Počivavška, in sicer: sindikat državnih organov, sindikat veterinarjev, sindikat delavcev v vzgoji, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti, sindikat kulture in narave Slovenije (Glosa), sindikat carinikov, sindikat farmacevtov Sifarm, sindikati v zdravstvu Slovenije Pergam, Sindikat vladne agencije Slovenije (SVAS), Sindikat slovenskih diplomatov, sindikat laboratorijske medicine Silmes, sindikat novinarjev, sindikati centrov za socialno delo Since 07, sindikat sevalcev, KNSS Neodvisnost, visokošolski sindikat, sindikat ministrstva za obrambo, sindikat finančno računovodskih uslužbencev plačne skupine J, sindikat socialnega zavarovanja, sindikat poklicnega gasilstva ter sindikat zdravstva in socialnega varstva.

Njihove stavkovne zahteve sicer niso popolnoma enotne, imajo pa skupno rdečo nit - plače in plačna nesorazmerja. Kot je pojasnil Jakob Počivavšek, ki vodi stavkovni odbor, vlada ni pripravljena odpraviti neustreznega vrednotenja delovnih mest za zaposlene nad 26. plačnim razredom in se ni pripravljena pogajati o odpravi plačnih nesorazmerij, ki jih je povzročila s sklepanjem dogovorov in višanjem plač posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju. Počivalšek trditve ministra za javno upravo Borisa Koprivnikarja, da si vlada prizadeva za ohranitev enotnega plačnega sistema, označuje za zgolj prazne besede, saj so ravnanja vlade drugačna.

Opozorila tudi zaradi kadrovske podhranjenosti

Nekatere sindikati so splošnih stavkovnim zahtevam dodali še svoje. Farmacevti tako ne opozarjajo samo na to, da so njihove plače prenizke glede na izobrazbo in odgovornost, ki jih bremeni, ampak tudi na to, da je farmacevtov v državi odločno premalo. Predsednik sindikata Damir Domjan je tako pred dnevi poudaril, da Slovenija potrebuje najmanj 600 dodatnih farmacevtov, in pristojne opomnil, da si "lekarne preprosto ne morejo privoščiti čakalnih vrst, kot jih pozna zdravstvo".

Tudi veterinarji želijo s stavko opozoriti tudi na kadrovsko podhranjenost - za zagotavljanje normalnega poteka dela, izpolnjevanja vseh obveznosti in kakovostnega nadzora bi potrebovali tri dodatne veterinarje v vsaki od desetih območnih enot uprave za varno hrano, opozarjajo in dodajajo, da je povprečna starost veterinarjev 55 let, zato se pogosto pojavlja izgorelost, vse več je bolniških izostankov. Podobno se dogaja tudi na finančni upravi, kjer zaradi varčevanj že leta ni bilo novih zaposlitev. "Jezni smo, da se vlada tako vede do nas – ko dvigne glas kak drug sindikat, se takoj odzovejo," poudarja predsednik Sindikata carinikov Slovenije Dušan Pečnik.

Kako bodo stavke potekale?

Glede na naravo dela bodo na posameznih področjih stavkali različno. Najsplošneje, na delovnih mestih, bodo predvidoma stavkali na upravnih enotah, v zaporskem sistemu, pa tudi v državnem zboru, kjer bodo morali zato za en dan prekiniti redno januarsko zasedanje. Na Radioteleviziji Slovenija se nameravajo stavki pridružiti z enourno prekinitvijo programa in neke vrste bojkotom političnih funkcionarjev tako, da bodo program namenili predvsem stavkovnim temam.

Na fakultetah bodo večinoma odpadla predavanja. Kjer so izpitni roki, bo presoja prepuščena posamezniku, ne bodo pa odpovedovali že dolgo napovedanih izpitov. Omejene bodo tudi storitve na centrih za socialno delo.

Medicinske sestre bodo opravljale le nujna dela, nekateri vrtci, knjižnice bodo zaprti

Zaposleni v zdravstvu, ki so združeni v zdravstveni sindikat Pergam (medicinske sestre, bolničarji, strežnice, laboratorijski tehniki in farmacevti), napovedujejo, da bodo v času stavke opravljali le nujna dela in tista opravila, ki jim jih narekuje zakonodaja. Člani sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (Vir) napovedujejo, da bodo zaprti nekateri vrtci in visokošolske knjižnice, zaradi stavke članov sindikata kulture in narave Slovenije pa bodo zaprti številne knjižnice, arhiv, gledališče oz. bosta izposoja knjig in ogled predstav omejena.

Veterinarji: obstale bodo klavnice, morda tudi tovor v Luki Koper

Predsednica Sindikata veterinarjev Slovenije Nataša Ajdič je pred dnevi pojasnila, da bodo stavkali tako, da bodo izvajali le nujne ukrepe ob morebitnem izbruhu posebnih bolezni in nujne ukrepe za zaščito živali, na primer pri sumu kaznivega dejanja mučenja živali, drugih del pa ne bodo opravljali. Zato bodo obstale klavnice, perutnina, ki bo tisti dan v proizvodnji, ne bo dobila certifikata za prehransko verigo, temveč bo lahko dana le v proizvode za živalsko prehrano. Prav tako za sredo ne bo izdanih certifikatov, ki so potrebni za izvoz živalskih proizvodov, obstane lahko tudi tovor, pripeljan v Luko Koper - žive živali bodo sicer verjetno spustili naprej, npr. banane pa bodo obstale v pristanišču, napovedujejo.

Cariniki bodo opravljali temeljitejše nadzore

Določene omejitve veljajo tudi za carinike oz. finančno upravo, zato bodo stavkali na delovnih mestih, a malo drugače: ker morajo biti dela vseeno opravljena, so se odločili za temeljitejše nadzore na mejnih prehodih, kar lahko povzroča tudi težave pri prevoznikih. Pri tem pa tako cariniki kot veterinarji opozarjajo, da so pripravljeni svojo stavko zaostriti, in sicer podobno, kot so jo pred dobrim letom policisti: ker so prekrškovni organ, se lahko odločijo, da bodo izdajali le opozorila, s čimer se bodo zmanjšali tudi prilivi v proračun.

Farmacevti bodo stavkali tako, da bodo med 10. in 13. uro zaprli vrata lekarn (z izjemo dežurnih), nujna zdravila pa bodo izdajali v okvirih dežurstva. "Farmacevti bomo na ta dan upoštevali zakonske določbe, zato bodo vsi pacienti prejeli nujna zdravila," je poudaril predsednik sindikata Damir Domjan.

Vojakom in vohunom klasična stavka ni dovoljena

Sindikat ministrstva za obrambo zaradi zakonskih omejitev stavke ne more napovedati, je pa predsednik sindikata Darko Milenkovič ministrico za obrambo Andrejo Katič pozval, naj z ustreznimi ukrepi zagotovi prost dan vsem, ki bi se 24. januarja želeli udeležiti protestnega shoda pred vlado. Že več tednov pa (prav tako z omejitvami) stavkajo zaposleni na Sovi, kjer zatrjujejo, da agencija "naloge, pomembne za nacionalno varnost in druge interese države, opredeljene v prvem in drugem odstavku Zakona o Slovenski obveščevalno-varnostni agenciji, tudi med stavko izvaja nemoteno in v skladu z določili 36. člena ZSOVA, v katerem je sicer ustavno zagotovljena pravica delavcev do stavke omejena".

Nekateri predstavniki sindikatov, npr. gasilci, ki so pred kratkim dosegli izpolnitev svojih stavkovnih zahtev, pa bodo stavko zgolj podprli, in sicer z udeležbo na protestnem shodu, ki bo na dan stavke ob 12.05 pred vlado.

Policisti, zaposleni v zdravstveni negi in šolniki bodo stavkali ločeno

V sredini februarja pa se napoveduje še nekaj ločenih stavk. Prvi jo bodo izvedli policisti, in sicer 12. februarja. Stavko bodo začeli ob 7. uri, potekala pa bo zelo podobno kot v preteklih letih. Tako bodo izvajali vse naloge, ki jih po zakonu morajo, in bodo ves čas skrbeli za varnost državljanov in z nobenim od stavkovnih ukrepov ne bodo ogrožali varnostnih razmer v državi, je zagotovil prvi mož Policijskega sindikata Slovenije (PSS) Radivoj Uroševič in dodal: "Prav tako bomo vse dejavnosti, uperjene proti vladi, izvajali proti vladi, ne pa proti državljanom."

Za dan pozneje, 13. februar, so stavko napovedali v sindikatu delavcev v zdravstveni negi Slovenije in Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, ki se prav tako želita ločeno pogajati. 14. februarja pa bodo stavkali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz), zaradi česar bosta omejena varstvo otrok, pouk itd.

T. K. B.